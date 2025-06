Copiii românilor din diaspora, blocați de... calendar să revină în România. Universitățile le închid ușile și ridică din umeri: ”Ne spun că nu știu”

DC Media Group lansează un nou proiect dedicat românilor din diaspora, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Inițiativa își propune să aducă în prim-plan copiii născuți peste hotare în familii de origine română, o generație cu rădăcini multiple și întrebări esențiale despre identitate, apartenență și legătura cu România.

Prin acest demers, proiectul își dorește să creeze punți de comunicare între noile generații din diaspora și statul român, oferind un cadru în care dubla identitate – de exemplu, româno-spaniolă sau româno-italiană – este prezentată nu ca o dilemă, ci ca o resursă. DC Media Group va aduce în fața publicului povești, perspective și soluții care pot transforma această diversitate într-un avantaj major pentru viitorul acestor tineri. Președinta Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură, Geanina Abul Haija, a fost invitata scriitorului Flaviu Predescu, la "Născuți în diaspora". În cadrul acestei ediții au fost punctate multiple probleme întâmpinate de "România din afara granițelor" în raport cu statul român și sistemel sale. Un exemplu concret e reprezentat de elevii din diaspora și sistemul de Bacalaureat din România, care determină romanii din afară să nu se mai poată înscrie la facultățile de la noi.

"Se întâmplă ca acei copii să piardă un an de zile, să piardă înscrierea din acest an și să se înscrie abia anul următor la o universitate în România"

„Una dintre problemele pe care asociația noastră o ridică este legată de bursele pentru românii din diaspora. Asta nu este numai pentru noi. Este perioada de înscriere la universitate în România, perioada bacalaureatelor. Din păcate, mulți copii din diaspora nu pot profita de acele burse pentru românii din afară. Se întâmplă ca acei copii să piardă un an de zile, să piardă înscrierea din acest an și să se înscrie abia anul următor la universitate în România. Vă dau un exemplu real. Am un nepot care dă bacalaureatul în sistem britanic. Rezultatele le are undeva la jumătatea lunii august. Între timp, sistemul de bac din România determină ca dosarele să se depună undeva în iulie, iar până la sfârșitul lunii iulie deja știu rezultatele. El, în timpul acesta, nu are nici măcar rezultatele la bacalaureat. Întrebi universitatea dacă are locuri în sesiunea de toamnă și adesea îți spun că nu știu câte locuri le mai rămân, dacă le mai rămân locuri sau nu. Eu sunt o persoană care caut foarte mult pe internet, cât de cât mă pricep la ceea ce înseamnă a căuta informații. Eu mă încurc în a căuta informații în sistemul online. Ce să mai vorbim de cineva care a plecat din Iordania? Avem un copil care este învățat cu sistemul din Iordania. Sistemul online din Iordania este mult mai simplu, mult mai ușor față de cel din România. De exemplu, în Iordania, în momentul de față, foarte ușor poți să-ți obții un duplicat după certificatul de naștere online. Nu mai trebuie să te duci pe la toate ghișeele, autoritățile, să pierzi timp prin trafic etc. Este doar unul din exemple. Sunt chestiuni birocratice care ar trebui rezolvate. Ministerul Învățământului, acum de dimineață, nu are afișate locurile la universitățile din România, nici măcar o listă cu universitățile din România care au locuri pentru românii din diaspora”, a explicat Geanina Abul Haija.

StiriDiaspora.ro derulează în perioada aprilie - octombrie 2025 proiectul „Născuți în diaspora”, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

