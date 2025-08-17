Copiii deshidratați au umplut sala de Urgențe la Sfânta Maria. Medicul Craiu arată cât de repede se poate întâmpla asta

Medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenția asupra situației de la Urgențe, unde s-au prezentat, majoritar, copii deshidratați.

”Am fost de gardă vineri, de Sfânta Maria. Cele mai multe urgențe venite la spital au fost reprezentate de copii mai mari sau mai mici cu deshidratare.

Când este un copil deshidratat? Acum, pe căldura aceasta, mai ales în condiții de vacanță cu multe activități în plin soare, este posibil să se deshidrateze copilul dumneavoastră.

Deshidratarea la copil apare atunci când "intrările" de lichide sunt mai mici decât "ieșirile". Este suficient să bem prea puțin când avem o activitate intensă în plin soare și transpirăm excesiv. Dacă se adaugă si scaune diareice sau vărsături, deshidratarea vine imediat.

Cum ne dăm seama? Dacă exista un istoric de pierderi mari de lichide sau un aport foarte mic atunci trebuie să căutăm semnele clinice de deshidratare.

Importante sunt:

1. Prelungirea timpului de reumplere capilară. Dacă un copil are timpul de reumplere prelungit, mult peste 2-3 secunde, atunci este de 4 ori mai probabil sa fie deshidratat sever decât un copil cu reumplere normală.

2. Mucoase uscate (mai ales se vede la limbă, buze și la ochi - lipsesc lacrimile)

3. Ochii înfundați în orbite și fontanela anterioară deprimată

4. Urină puțină și închisă la culoare. Sau nu urinează deloc, multe ore!

5. Pliul cutanat leneș sau persistent.

Atenție la hidratare!!! Chiar și un preșcolar ar trebui să bea în jur de un litru de lichide, vara pe caniculă! Vacanță frumoasă!” atenționează medicul pediatru Mihai Craiu, pe Facebook.

