Copii născuți cu HIV și avorturi forțate din cauza lipsei de tratament, după tăierile de ajutoare ale lui Trump

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Sanatate
Sursa foto: Freepik
Sursa foto: Freepik

Tăierile de ajutoare americane în Africa de Est au dus la copii născuți cu HIV și avorturi nedorite.

Medicii, asistentele, pacienții și alți experți descriu pierderea a zeci de ani de progrese în lupta împotriva virusului HIV, în doar 100 de zile după perturbarea Pepfar, transmite The Guardian.

În urma tăierilor de ajutoare în Africa de Est, lipsa accesului la medicamente a dus la nașterea unor copii cu HIV, la creșterea infecțiilor grave și chiar la avorturi nedorite, potrivit relatărilor medicilor, pacienților și experților.

Un raport al organizației Physicians for Human Rights (PHR) prezintă numeroase exemple ale impactului întreruperii programului Pepfar - planul de urgență al SUA pentru combaterea SIDA - în Tanzania și Uganda.

Pepfar, lansat în 2003, este creditat cu salvarea a milioane de vieți, în special în Africa subsahariană. Raportul se bazează pe interviuri cu 39 de medici, asistente, persoane care trăiesc cu HIV și furnizori de servicii, concentrându-se pe primele 100 de zile după ce programele finanțate de Pepfar au fost suspendate ca parte a blocajului impus de guvernul SUA.

Consecințe grave pentru pacienți

Personalul medical a raportat lipsuri de medicamente antiretrovirale, ceea ce a dus la mai multe infecții grave și la transmiterea virusului de la mamă la copil. Unele clinici au fost nevoite să închidă, iar pacienții și-au redus dozele pentru a-și prelungi stocurile, crescând riscul apariției rezistenței la tratament.

Unele programe și-au reluat parțial activitatea ulterior, însă doar ca o atenuare temporară a daunelor. Autorii raportului avertizează că există o „fereastră foarte scurtă” în care Congresul SUA trebuie să acționeze pentru a preveni pierderea ireversibilă a progreselor din ultimele decenii.

Administrația Trump refuză, potrivit relatărilor, să elibereze circa jumătate din cele 6 miliarde de dolari alocate de Congres pentru Pepfar în anul fiscal 2025.

Cele mai afectate state

În Tanzania și Uganda, programele de prevenire și tratament HIV depindeau aproape integral de Pepfar. Suspendarea temporară a făcut ca, timp de câteva zile, clinicile să nu poată distribui medicamente, până la primirea unei derogări.

Chiar și după aceea, întreruperile din aprovizionare au obligat medicii să reducă dozele eliberate, iar zvonurile privind lipsa permanentă de tratament au generat panică.

Copii născuți cu HIV

Un caz relatat de coordonatorii unui proiect de sănătate mintală arată cum o femeie a recurs la avort de teamă să nu nască un copil infectat. O clinică a raportat că, până la sfârșitul lui aprilie, un sfert dintre femeile însărcinate seropozitive pe care le monitoriza au născut copii cu HIV, din cauza lipsei de medicamente.

Guvernul SUA a permis continuarea programelor doar pentru femeile însărcinate sau care alăptau, în timp ce alte grupuri cu risc ridicat, precum persoane LGBTQ+, lucrători sexuali și consumatori de droguri, au rămas fără sprijin, deși se confruntă deja cu stigmatizare și excludere socială.

Serviciile specializate pentru aceste categorii au fost cel mai grav afectate, iar discriminarea s-a accentuat atunci când au apelat la clinici publice. În plus, încrederea oamenilor în guvernele locale, în ajutorul extern american și în eficiența tratamentelor a fost serios erodată.

Organizația PHR cere guvernului SUA să restabilească de urgență finanțarea completă a serviciilor esențiale HIV, să asigure fondurile necesare în bugetul pe 2026 și să reautorizeze programul Pepfar. Numai astfel poate fi realizată o tranziție planificată și transparentă către asumarea programelor de către statele beneficiare.

