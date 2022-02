Convoiul Libertății ajunge și în România? Chirieac, întrebare VINOVATĂ. ”A FUGIT și s-a ascuns”

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre protestele împotriva restricțiilor COVID-19 și vaccinării obligatorii, sub denumirea de Convoiul Libertății, și posibilitatea ca oamenii să iasă în stradă și în România.

Întrebat dacă este justificat să se iasă în stradă şi în România, analistul politic Bogdan Chirieac a spus: "Dacă nu era Dragnea la puşcărie, da, era normal să se iasă în stradă. S-a ieşit, în România, că nu mai puteau cu Dragnea, că nu era la puşcărie. Ai proteste de nivelul ăsta? În România, ţi-au explodat facturile la energie. Nu a ieşit nimeni în stradă. Oraşe întregi au fost lăsate îngheţate în toiul iernii, inclusiv Bucureştiul. Nu a ieşit nimeni. Un sector întreg, mândria României - Sectorul 1 - a fost transformat într-o groapă de gunoi fetidă, plină de şobolani, de către primarul Armand. Nu a ieşit nimeni în stradă. Apostolii anticorupţiei - este absolut necesară lupta împotriva corupţiei - nu au spus nimic atunci când s-au fraudat alegerile de la Sectorul 1. Am văzut toţi la televizor. După un an şi jumătate, Parchetul nu are o anchetă reală în această privinţă.

Atunci, unde să se iasă în stradă? Cum să se iasă în stradă? Mai mult, pun o întrebare vinovată, e adevărat, dar este întrebare, deși, pe vremea mea, când am învăţat jurnalism la Reuters, în 1991 prima dată, se spunea că întrebarea supărare nu are. Dacă în România se face un convoi al libertăţii, ce faceţi? Daţi jos Guvernul? Că Justin Trudeau, care este standardul, unul din drapelele de luptă ale neo-marxismului mondial, a fugit şi s-a ascuns într-o locaţie secretă. Premierul Canadei, una dintre cele mai democratice ţări ale lumii! Justin Trudeau se ascunde? Alo! Domnule, ăia sunt alegătorii tăi, cum te ascunzi acum?

În România, dacă vine convoiul libertăţii, pe cine daţi jos? Pe Ciucă al nostru? Întreb şi eu. Bun, îl daţi jos, la un moment dat. Pe cine puneţi în locul lui? Pe Drulă cu ranga? Îl pui pe domnul George Simion, acum? Are, totuşi, 10% în Parlament. Cum faceţi? România nu are alternativă. Odată ce PSD a intrat la guvernare, nu ai alternativă în partea cealaltă. Dacă era PNL-ul singur, era alternativa PSD-ul. Dacă era PSD-ul singur, era alternativă PNL-ul. România, şi din punctul acesta de vedere, are o problemă foarte mare", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3.

Acest articol reprezintă o opinie.