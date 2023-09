Controversa testării antidrog în școli. Ce măsuri iau alte state cu experiență în problema stupefiantelor

Unul dintre cele mai mari argumente împotriva testării antidrog în școli este că încalcă drepturile individuale ale elevilor la intimitate și la a nu fi supuși perchezițiilor sau testelor fără motive rezonabile.

Totodată, testarea antidrog poate fi costisitoare, iar unele studii sugerează că nu este întotdeauna eficientă în prevenirea consumului de droguri. Astfel, banii ar putea fi folosiți mai bine pentru programe de prevenire și educație.

Nu în ultimul rând, testarea antidrog poate duce la stigmatizarea și ostracizarea elevilor, în special dacă sunt identificați drept consumatori de droguri. Acest lucru poate avea efecte negative asupra dezvoltării lor sociale și emoționale.

Cu toate acestea, poate cel mai important argument este că în România nu se face, cu adevărat, educație cu privire la efectele adverse ale drogurilor, iar consilierea psihologică a elevilor este adesea un lux în școli.

Prin urmare, poate ar fi de ajutor să privim la modul în care alte state, cu experiență în această problemă, se luptă cu ratele de consum în rândul minorilor.

Exemplul Olandei

În Olanda, educația împotriva drogurilor se concentrează pe informarea corectă a elevilor cu privire la efectele nocive. Sunt oferite informații despre riscuri, chiar dacă consumul este legal, în cazul anumitor droguri, pentru adulți, iar elevii sunt încurajați să pună întrebări și să ceară ajutor.

Informații corecte și echilibrate: Olanda pune un accent deosebit pe furnizarea de informații corecte și echilibrate cu privire la droguri. Elevii sunt învățați despre riscurile, precum și despre impactul asupra sănătății și societății.

Discuții deschise și abordare empatică: În școlile din Olanda, se încurajează discuțiile deschise despre droguri. Elevii sunt încurajați să pună întrebări și să împărtășească experiențele lor. Abordarea este empatică, ceea ce înseamnă că nu se pune accent pe pedepse, ci pe înțelegere și conștientizare.

Prevenirea consumului de droguri: Educația antidrog are ca scop prevenirea consumului de droguri și promovarea unui stil de viață sănătos. Elevii învață abilități de rezistență pentru a face față presiunilor de a consuma droguri. Totodată, aceștia învață să își facă anturaje sănătoase.

Resurse pentru părinți și comunitate: În Olanda, se oferă resurse și informații și pentru părinți și comunitate. Aceștia sunt implicați în educația antidrog și sunt încurajați să discute cu copiii lor despre acest subiect. Totodată, părinții sunt îndrumați să nu trateze alte dependențe ale copiiilor cu lejeritate.

Toleranță pentru consumatorii de droguri: Olanda are o abordare mai liberală față de consumatorii de droguri. Consumul de marijuana, de exemplu, este tolerat în anumite circumstanțe. Cu toate acestea, educația antidrog nu promovează consumul de droguri, ci oferă informații despre riscuri.

Exemplul Suediei

Educația antidrog în școlile din Suedia este o parte importantă a sistemului lor de educație, iar țara are o abordare strictă și consecventă în ceea ce privește prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor.

Abordare de toleranță zero: Suedia are o abordare de toleranță zero față de droguri. Aceasta înseamnă că consumul, posesia și traficul de droguri sunt ilegale și pedepsite în mod serios, conform legilor suedeze. Asta reprezintă, de fapt, diferența centrală față de modelul Olandei.

Curriculum școlar: Educația antidrog este integrată în curriculumul școlar din Suedia. Elevii învață despre riscurile și efectele nocive ale drogurilor, inclusiv despre dependență și problemele de sănătate asociate cu consumul de droguri.

Programe de prevenire: Școlile din Suedia desfășoară programe de prevenire a consumului de droguri, care includ discuții despre riscuri, abilități de rezistență și dezvoltarea conștiinței cu privire la consecințele negative.

Sprijin pentru intervenții timpurii: Dacă un elev este suspectat că consumă droguri, școala poate interveni și poate oferi sprijin și consiliere. Scopul este să ajute elevul înainte ca problema să devină mai gravă.

Parteneriate cu comunitatea: Școlile colaborează adesea cu organizații din comunitate și cu părinții pentru a consolida eforturile de prevenire a consumului de droguri.

Campanii de conștientizare: Suedia desfășoară periodic campanii de conștientizare publică cu privire la riscurile consumului de droguri. Aceste campanii vizează nu doar elevii, ci și părinții și comunitatea în ansamblu.

Formare pentru cadrele didactice: Profesorii primesc formare pentru a putea livra conținutul educației antidrog într-un mod eficient și sensibil.

Consiliere și terapie: Pentru elevii care se confruntă cu probleme legate de droguri, sunt disponibile servicii de consiliere și terapie pentru a-i ajuta să depășească aceste adicții.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News