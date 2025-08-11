Data publicării:

Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”

Autor: Doinița Manic | Categorie: Sanatate
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Între 11 și 16 august, turiștii aflați pe litoralul românesc pot beneficia gratuit de consultații dermatologice, endocrinologice, pediatrice și, pentru prima dată, pneumologice, în cadrul celei de-a cincea ediții a campaniei de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!”, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Campania de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!”, desfășurată de UMF „Carol Davila” cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al Direcției de Sănătate Publică Constanța, ajunge din nou pe litoral. În perioada 11–16 august, 46 de medici rezidenți și specialiști vor oferi consultații gratuite în dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie, în corturi special amenajate în stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia.

Consultațiile se vor desfășura în intervalele orare 09.00–12.00 și 15.00–18.00 (exceptând 16 august, când vor avea loc doar dimineața). Printre obiectivele principale se numără depistarea precoce a afecțiunilor cutanate, a problemelor endocrine, pediatrice și respiratorii, dar și creșterea gradului de conștientizare asupra riscurilor de sănătate.

Prof. univ. Dr. Viorel Jinga: Sper să depășim recordul consultațiilor oferite anul trecut - 4.585

 

„Devenit deja un eveniment anual de tradiție, campania de prevenție a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila - Asumă-ți să fii sănătos! - revine anul acesta pe litoralul românesc pentru a oferi cât mai multe consultații medicale turiștilor aflați în această perioadă la Malul Mării Negre și care vor alege să-și sacrifice câteva zeci de minute din concediul de odihnă pentru o evaluare dermatologică, endocrinologică, pediatrică sau pneumologică și în definitiv pentru siguranța stării lor de sănătate”, a declarat Prof. univ. Dr. Viorel Jinga, rector al UMF „Carol Davila” din București.

„Având experiența edițiilor anterioare, când am înregistrat o creștere succesivă a numărului de turiști care au trecut pragul campaniei noastre de prevenție, nutresc speranța că anul acesta vom depăși recordul consultațiilor oferite anul trecut care s-a cifrat la 4.585 și prin care au fost depistate 31 cazuri de suspiciuni legate de posibile afecțiuni tumorale de ordin dermatologic, multiple cazuri de hipertensiune arterială nediagnosticată până la acel moment sau cazuri de obezitate, dar și de subnutriție infantilă”, a adăugat acesta.

