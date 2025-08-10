Consultații gratuite pe litoral. Dacă vii la mare, hai să vezi și dacă ești sănătos!

În perioada 11-16 august 2025, turiștii din sudul litoralului românesc pot beneficia de consultații gratuite în dermatologie, endocrinologie, pediatrie și, în premieră, pneumologie.

"Daca sunteti la mare sau aveti rude sau prieteni pe litoral,Campania de prevenție a UMFCD - "Asumă-ți să fii sănătos! "– Litoral 2025

Screening oferit de 46 de medici dermatologi, endocrinologi, pediatri și în premieră, pneumologiÎn perioada 11-16 august, turiștii aflați în concediu în sudul litoralului românesc vor putea fi beneficiarii unor consultații medicale oferite de către Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București prin Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și, o premieră pentru cea de-a cincea ediție, Societatea Romana de Pneumologie, campania având suportul Ministerului Apărării Naționale și al Direcției de Sănătate Publică din Constanța.

Astfel, pentru al cincilea an consecutiv, campania de prevenție “Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București va ajunge pe litoralul românesc și va oferi turiștilor prezenți în 5 stațiuni de la Malul Mării Negre consultații gratuite în specialitățile dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie.

Pe parcursul celor șase zile ale Campaniei - Asumă-ți să fii sănătos! –Litoral 2025, toți cei care doresc să beneficieze gratuit de consultații dermatologice, endocrinologice, pediatrice și pneumologice vor putea apela la profesionalismul celor 46 de medici (rezidenți și specialiști) care vor fi prezenți în cele cinci puncte de lucru special amenajate (corturi spațioase ale M.Ap.N. pe care vor fi afișate bannere ale campaniei) în următoarele stațiuni: Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia.

Consultațiile se vor face în perioada 11-15 august în intervalele orare 09.00 – 12.00 si 15.00 – 18.00, cu excepția zilei de 16 august, când programul de screening se va derula doar în cursul dimineții.

Corturile vor fi amplasate lângă următoarele repere:

1. Olimp – plajă lângă Punct de Observație Salvamar/plajă Hotel Meduza

2. Neptun- plajă în zona punct Salvamar

3. Jupiter – plajă lângă Punct de Observație Salvama

4. Saturn – plajă lângă punct SMURD
5. Mangalia - plajă în zona punct Salvamar", a scris rectorul UMF Carol Davila, dr. Viorel Jinga.

