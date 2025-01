Concedieri la o mare firmă de IT din Cluj-Napoca. Posturile, desființate peste noapte 

Săptămâna aceasta, Wolters Kluwer, o companie globală cunoscută pentru furnizarea de soluții software și servicii în sectoarele fiscal, financiar, audit, risc și conformitate, a șocat piața muncii din Cluj prin concedierea mai multor angajați fără preaviz, sub pretextul desființării posturilor. Informația, care a provocat reacții virulente pe rețelele sociale, a fost făcută publică de Doru Șupeală, specialist în comunicare și management, într-o postare pe Facebook.

"Am primit informații că o firmă de servicii financiare activă în Cluj, al cărei nume are inițialele WK, a dat afară mai mulți angajați, săptămâna aceasta, prin desființarea posturilor de azi pe mâine, fără preaviz (fără a anunța înainte) și, în cazul unora, fără compensații. Unii concediați au primit promisiunea unor compensații.Pentru desființarea postului, firma trebuie să păstreze angajatul minim 20 de zile lucrătoare după decizia oficială de desființare a postului, iar această obligație legală sigur va fi respectată.Desființarea posturilor nu se consideră concediere colectivă și nu trebuie notificată la ITM, în cazul în care sunt afectați de această decizie simultan sub 30 de angajați în companiile care au peste 300 de angajați sau sub 10% din numărul total de angajați, dacă firma este mai mică.Probabil din cauza acestor limite legale concedierea prin desființarea posturilor se face în mai multe tranșe lunare, pentru a evita intervenția Inspectoratului Teritorial de Muncă, care oricum nu prea știe face ceva util pentru cei afectați.În urmă cu câteva luni, au concediat contractorii (angajați care lucrau pe PFA sau SRL), iar în februarie mai urmează un val de concedieri," a scris Șupeală pe Facebook.

Angajații, nemulțumiți și dezamăgiți

Un fost angajat al companiei a relatat, printr-un mesaj trimis lui Doru Șupeală, experiența personală în urma desființării postului său. Acesta, alături de mulți alți colegi, unii cu o vechime de până la 23 de ani, a fost notificat brusc despre încetarea colaborării, fără a i se oferi o explicație clară.

„Am fost tratat cu foarte multă indiferență și fără nicio explicație față de situație, doar că ar fi o reducere de personal datorată costurilor și că nu ar avea legătură cu performanțele mele,” a scris angajatul.

Acesta a menționat că i s-a oferit posibilitatea de a lucra până la finalul lunii ianuarie.

„Am fost anunțat că aș putea rămâne până la sfârșitul lunii, 31 ianuarie, fiind încă 16 zile în care pot să mai lucrez, însă am primit 4 luni compensație, prezentată ca fiind o propunere foarte „bună”, față de alți competitori.”

Un gigant cu operațiuni globale

Wolters Kluwer, compania implicată în acest scandal, este unul dintre cei mai mari furnizori de soluții software și informații profesionale la nivel global. În 2023, grupul a raportat venituri anuale de 5,6 miliarde EUR, având clienți în peste 180 de țări și operațiuni în mai mult de 40. Cu un total de aproximativ 21.400 de angajați în întreaga lume, deciziile companiei de reducere a personalului din Cluj ridică semne de întrebare legate de strategia sa locală.

Clujul, unul dintre cele mai dinamice centre IT și de servicii din România, este recunoscut pentru oportunitățile profesionale și pentru angajatorii de top din sectoare precum cel financiar, IT și outsourcing.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News