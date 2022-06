Ciuvică preconizează o surpriză la alegerile din 2024 / video

„Politicienii își fac planuri cum vor face la alegeri, în 2024. Sunt doi ani până atunci și chestia asta cu scumpirile și criza în general nu are cum să nu aibă, până la urmă, și efecte politice. Ei se gândesc că suntem două partide mari (n.r. PNL și PSD), ceilalți sunt praf, se prăfuiește și AUR-ul lui George Simion, rămânem noi cu 70 la sută și guvernăm în continuare. Sigur că poți să te gândești la acest scenariu, dar în niciun caz nu planifici lucrurile doar pe această bază. Toată lumea spune că va fi criză, criza deja este. (...) Eu sper că doar asta este criza și va continua așa încă un an, fără mari colapsuri economice. Indiferent ce ar fi, Guvernul din România nu are ce să facă cu scumpirile”, a zis Mugur Ciuvică, miercuri, într-o nouă ediție a emisiunii „Miercurea Neagră” de la DCNewsTV.

„În doi ani, dacă va continua criza în forma aceasta, nu are cum să nu se simtă politic. Eu nu-i văd pe USR-iști câștigând, o să apară altceva. Nu știu ce, dar o să apară. Nemulțumirile vor fi, oamenii vor vedea, văd cu benzina, roșia, brânza, carnea, curentul. Nemulțumirile se vor duce politic într-o zonă, la un moment dat”, a subliniat Mugur Ciuvică.

Ciucă, în faţa primarilor: Succesul vostru la nivel local trebuie să se transforme în voturi şi să creeze contextul prielnic câştigării alegerilor din 2024

Nicolae Ciucă, premier şi preşedinte al PNL, a precizat că aleşii locali trebuie să fie performanţi astfel încât la alegerile din 2024 formaţiunea liberală să iasă câştigătoare, mai ales că sunt patru scrutine.

„Trebuie să găsim soluţii pentru localităţile pe care nu am reuşit să le câştigăm în 2019 sau pe care le-am pierdut. Succesul dumneavoastră la nivel local trebuie să se transforme în voturi şi să creeze contextul prielnic câştigării alegerilor din 2024. Trebuie să fim aproape de oameni! Să întărim principiul reprezentativităţii printr-un contact reînnoit, direct cu cetăţenii! Să dăm expresie vocii şi îngrijorărilor lor şi să formulăm politici care să răspundă acestor preocupări şi care să ţină cont de interesele lor legitime”, a declarat Nicolae Ciucă, în mai, în faţa a aproape o mie de primari. „Avem nevoie să convingem, avem nevoie să câştigăm alegeri, avem nevoie să guvernăm. Faptul că suntem la guvernare, faptul că preşedintele ţării provine din PNL, şi transmit salutul dumnealui, în acest forum al Aleşilor locali, vi se datorează în mare măsură, dumneavoastră, primarilor PNL”, adăugase, atunci, premierul.

