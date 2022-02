Mugur Ciuvică a fost întrebat dacă are un cuvânt bun cu privire la PSD.

„Nu știu. Sunt impresionat de interviul pe care l-a dat marți domnul Ciolacu (n.r. Marcel Ciolacu, președintele PSD) la Antena 3. Nu am reușit să pătrund în toată construcția pe care a prezentat-o”, a spus Mugur Ciuvică în cadrul emisiunii săptămânale „Miercurea neagră” de la DCNewsTV.

În acel moment a intervenit Bogdan Chirieac, spunând: „Deci, înțeleg că a zis ceva de bine pentru că v-a plăcut interviul președintului Marcel Ciolacu...”

„Nu am zis că mi-a plăcut, am zis că nu prea am înțeles ce vrea de la noi. (...) Era ideea să fie bine... să nu fie rău”, a mai spus Mugur Ciuvică.

În acest context, amintim că, la finalul anului 2021, Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac au făcut o analiză a scenei politice din România. La un moment dat, însă, în cadrul emisiunii s-a întâmplat un lucru neașteptat. După ce Mugur Ciuvică a spus că, în opinia sa, evenimentul politic al anului 2021 a fost „scoaterea” USR de la guvernare, Bogdan Chirieac i-a adresat următoarea întrebare: „Atenție, este o întrebare capcană. Aveți un cuvânt bun legat de PSD în acest moment?”

„Domnule Chirieac, nu că aș vrea să... nu că m-am obișnuit așa... sau că vreau să vă dezamăgesc... dar... nu prea am, sincer să fiu, pentru că nu prea au făcut nimic. Nu e rău că nu au făcut nimic, dar lucrurile...”, a spus Mugur Ciuvică, moment în care intervenția sa s-a oprit subit.

„Mugur Ciuvică ne-a părăsit!”, a intervenit Bogdan Chirieac, adăugând: „Exact când am întrebat despre PSD, să ne spună un cuvânt bun despre PSD, s-a tăiat legătura online cu domnul Ciuvică. Încercați măcar pe telefon să-l contactați. Am mare nevoie de domnia sa, altfel va spune că e mâna USR”, a spus Bogdan Chirieac.

Iată, în cele ce urmează, continuarea dialogului dintre cei doi:

Bogdan Chirieac: Sunteți pe telefon, acum, domnule Ciuvică?

Mugur Ciuvică: Da, sigur că momentul era cum spuneți dumneavoastră... Însă m-a sunat cineva. Sunt plecat din București. Sunau trei telefoane în același timp, am încercat să le scot, dar v-am scos și pe dumneavoastră.

Bogdan Chirieac: M-am liniștit, să continuăm. Eram la un cuvânt bun despre PSD. De ce spuneam că este o întrebare capcană, pentru că, dacă spuneați un cuvânt bun despre PSD, îl treceam evenimentul anului în cazul lui Mugur Ciuvică.

Mugur Ciuvică: Nu am un cuvânt bun, dar nici rău. Sunt curios ce vor face cu guvernarea. (...) Cuvântul bun ar fi că e posibil să facă două, trei chestii în plus față de ce ar fi făcut celelalte două guverne.

