Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)

Mii de protestatari împotriva guvernului s-au ciocnit cu susținătorii partidului aflat la putere în mai multe orașe din Serbia.

Mii de manifestanți antiguvernamentali s-au adunat miercuri seara în numeroase orașe din Serbia, iar incidente au fost semnalate între unii dintre ei și susținători ai partidului puterii în orașul Novi Sad, informează AFP, citat de Agerpres.

Ciocniri între cele două tabere

În acest oraș din nordul Serbiei, cele două grupuri au aruncat unul asupra celuilalt cu rachete de semnalizare și alte obiecte, determinând poliția să intervină.

Manifestații au avut loc simultan în întreaga Serbie, în principal în fața sediilor locale ale Partidului Progresist sârb, aflat la putere.

La Belgrad, un important dispozitiv al poliției a fost desfășurat în fața Parlamentului, unde s-au adunat susținători din ambele tabere, insultându-se și aruncând cu obiecte unii asupra altora.

Aceste noi manifestații intervin după o noapte de confruntări care a avut loc marți, în timpul căreia bărbați mascați, unii înarmați cu bâte, s-au confruntat cu manifestanți anticorupție în fața sediului partidului președintelui Aleksandar Vucic din orașul Vrbas, la circa 100 de kilometri nord-vest de Belgrad.

???????????? BREAKING: Anti-government protesters in Serbia are setting fire to the ruling party’s offices.



Gunshots can be heard as pro-regime militias attack the demonstrators. pic.twitter.com/RpiVbu01sV — Global Dissident (@GlobalDiss) August 13, 2025

Manifestații contra corupției zguduie în mod regulat Serbia după ce acoperișul gării feroviare din Novi Sad s-a prăbușit pe 1 noiembrie 2024, incident care a provocat moartea a 16 oameni și care este imputat de mulți corupției endemice din Serbia.

De aproape nouă luni au loc manifestații, dintre care unele au atras mii de participanți, pentru a cere o anchetă transparentă asupra acestei tragedii și organizarea de alegeri anticipate, ceea ce președintele Aleksandar Vucic refuză, denunțând un complot străin menit să răstoarne guvernul.

Citește și: Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News