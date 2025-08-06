Cine este Mihai Bujor Sion, cel căruia i-ar rămâne toată averea familiei Iliescu

După aproape două luni de spitalizare, Ion Iliescu, fost președinte al României, a murit în 5 august, la ora 15:55, la 95 de ani. Născut la o zi diferență de soția sa, Ion și Nina Iliescu au fost căsătoriți mai bine de șapte decenii. În ciuda relației de lungă durată, cei doi nu au un copil. Averea strânsă de Ion Iliescu de-a lungul vieții i-ar reveni acum soției sale, Nina Iliescu.

Dar se pare că fostul președinte al țării a lăsat un testament.

Ion Iliescu și soția sa și-au asumat creșterea unui băiețel, dar pe care nu l-au adoptat legal vreodată. Este vorba despre Mihai Bujor Sion. El a rămas orfan după ce părinții săi au murit în urma unui tragic accident aviatic în decembrie 1974. Tatăl său ar fi fost apropiat de Ion Iliescu. De-a lungul timpului, el a fost susținut de familia Iliescu pe plan educațional și profesional. Se pare că a urmat o carieră diplomatică și a fost și consul al României.

Câtă vreme Ion Iliescu a fost la Palatul Cotroceni, Sion ar fi fost și el ca șef al Cancelariei Prezidențiale și consilier prezidențial pe probleme economice. A continuat o carieră diplomatică de două decenii în diplomație. În 2021, Mihai Bujor Sion ar fi încheiat colaborarea cu MAE.

Pe plan personal, Sion a avut o primă căsătorie de peste 20 de ani cu o celebră actriță, devenind tată vitreg al ficei acesteia. După divorț, în 2016, s-a recăsătorit cu o femeie cu 34 de ani mai tânără, alături de care are un copil.

El ar fi moștenitorul de astăzi, din testament, al lui Ion Iliescu.

În ceea ce privește averea fostului președinte, acesta are vila din Primăverii și un apartament de 156 de metri pătrați, în centrul Capitalei. Pensia sa se ridica la aproape 5.000 de euro. În plus, se pare că are mai multe obiecte de artă, obiecte de colecție și bijuterii.

