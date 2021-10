Cine este, de fapt, Ernest. 20 de lucruri pe care NU le știai despre el: M-am lasat purtat de val

Ernest Francisc Takacs prezintă emisiunea "În căutarea adevarului", de la Kanal D.

Ernest a debutat în televiziune în calitate de concurent al emisiunii “Big Brother”, în 2003, la Prima TV. Imediat după acest show, contractele au ănceput să curgă pentru tânărul Ernest, care a ajuns rapid unul dintre prezentatorii tv preferați ai românilor.

Au urmat emisiunile “Fă-ți bagajele” (2004) și “Tradați în dragoste” (2005), la Prima TV. În 2009, Ernest devenea vedeta Kanal D și prezenta reality-show-ul “Ochii din umbră”.

Din 2010, Ernest devine și prezentatorul “Pe banii părintilor”, un alt reality show de succes.

Prezentatorul TV a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA și a completat în ORACOLUL VEDETELOR.



1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Ernest: Cel mai mare vis al meu era să devin scafandru. Eram fascinat de documentarele cu Jaques Cousteau la Teleenciclopedia. După care am intrat în etapa explorator/arheolog datorită lui Indiana Jones.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Ernest: Au fost foarte multe. Noi, cei din generația mea, chiar am avut copilărie. Fară TV, Internet, telefoane. Doar joacă și interacțiune directa. Și, da, am făcut și multe pozne… Am spart, am inundat...

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Ernest: Nu aș schimba nimic, dacă s-ar schimba ceva, nu aș mai fi cine sunt.

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Ernest: Nu am o frică anume. Asta nu înseamnă că sunt neînfricat, că m-aș lua la bătaie cu Lennox Lewis. Dar nu am o temere anume, ci doar un instinct de conservare.

5. SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Ernest: Bună întrebare! De multe ori mi-am dorit asta și grație tehnologiei o pot și pune în practica. Un mix între soundtrack-uri de film (Snatch, Fight Club, O brother where art thou și multe altele) și muzica hip-hop, drumm’n base, blues, rock și un pic de house tribal.

