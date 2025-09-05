Cine este Crinel Nicu Grosu, pentru care Ilie Bolojan a schimbat regulile. A fost numit șef al Corpului de Control

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu, a anunțat Guvernul.

Decizia a venit după ce au fost eliminate criteriile de numire pentru această poziție. Ilie Bolojan le-a considerat mult prea restrictive, conform purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

Conform CV-ului pus la dispoziție de Executiv, Crinel Nicu Grosu a activat în Direcţia Generală Anticorupţie, în diferite funcții, din 2017 până-n prezent, unde activase și înainte de a intra în ANAF, în 2006, pentru 8 ani. El și-a început activitatea la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din București, ca apoi să continue la Poliția de Frontieră. De altfel, este format educațional la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, în drept, atât la nivel de licență, cât și master, urmând două cursuri de masterat aici, unul în Relaţii Internaţionale şi Instituţii Europene, altul în ”Studii aprofundate în domeniul ordinii publice și siguranței naționale”.

