Cine este cel care a tras cu pistolul spre terasa Freddo din Centrul Vechi, de șase ori

Un atac armat inexplicabil a avut loc în București, în Centrul Vechi al Capitalei. Un tânăr de 26 de ani, cetățean turc, a tras nu mai puțin de șase focuri de armă spre terasa unui club, Freddo. Panica s-a instalat printre clienții clubului. Din fericire, a fost un atac fără victime.

”La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp. Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Polițiștii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul” a transmis Direcția Generală a Poliției Capitalei, în această dimineață.

Prins la scurt timp, cetățeanul turc a fost reținut pentru 24 de ore, precizează procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Atacul nu are explicații în acest moment. Bărbatul a tras focurile de armă - letală - spre terasa clubului, apoi a aruncat arma și a fugit.

Atacatorul, agitat, vorbește la telefon apoi trage în neștire

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum suspectul, îmbrăcat în alb, cu o șapcă neagră în cap, se apropie de colțul terasei, în timp ce vorbește la telefon. Este agitat. Pare că se uită după cineva în club, apoi trage, cu un pistol de 9 mm. Având în vedere de ”ținta” autorului, un glonț ducându-se în geamul de la etaj și celelalte în colțul copertinei, este puțin probabil să vorbim de un profesionist.

Un bodyguard al clubului, antrenat pentru astfel de situații, a luat urma atacatorului, ajutat de martori, iar al doilea a identificat pistolul. Bărbatul a fost prins de agentul de pază într-o parcare și, împreună cu pistolul, au fost predați Poliției.

Gestul este cu atât mai de neînțeles cu cât tânărul ar fi intrat ilegal în România, intrând mai întâi pe teritoriul UE prin Grecia. La audieri, a refuzat să colaboreze, în ciuda prezenței unui translator. Variantele de cercetare mers spre mai multe direcții: fie un gest de amenințare, fie răzbunare în urma unei altercații.

Polițiștii mai spun că un atac asemănător a avut loc în urmă cu o săptămână, în zona Centrului Vechi. Iau în considerare să fie același atacator.

