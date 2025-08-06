Cine a fost ultimul conducător român înmormântat cu funeralii de stat

Află în articol cine a fost ultimul lider al României care a avut parte de funeralii de stat.

Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost ultimul conducător comunist al României pentru care s-au organizat funeralii de stat. Evenimentul a avut loc în 1965 și a fost conceput ca o ceremonie impunătoare, inspirată de modelul sovietic folosit la moartea lui Stalin. Sicriul liderului comunist a fost depus în mausoleul din Parcul Libertății – cunoscut astăzi drept Parcul Carol – și transportat pe afet de tun, o practică de origine regală preluată și adaptată de regimul comunist.

A fost decretat doliu național, toate activitățile educaționale și culturale au fost suspendate, iar sute de mii de oameni au trecut prin fața catafalcului pentru a-i aduce un ultim omagiu. Participarea liderilor străini a fost, însă, restrânsă, pe fondul tensiunilor politice internaționale ale vremii.

„Au fost zile de doliu național în care s-au închis toate activitățile, de la școli la toate celelalte activități. Am avut sute de mii, dacă nu milioane de oameni care au venit și au trecut prin fața catafalcului. Totul a fost după modelul la care Dej participase în 1953 la funeraliile lui Stalin”, a explicat Matei Gheboianu, decanul Facultății de Istorie, pentru Știrile ProTV.

Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost liderul comunist al României din 1947 până la moartea sa și președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 21 martie 1961 - 19 martie 1965.

Ulterior, Nicolae Ceaușescu nu a beneficiat de o ceremonie oficială după moarte, fiind executat la finalul Revoluției din 1989. Ion Iliescu este primul președinte post-decembrist pentru care se organizează funeralii de stat. Fostul președinte va fi înmormântat joi dimineață.

Reamintim că la data de 16 decembrie 2017 România a asistat la funeraliile propriului suveran. Ceremonia dedicată Regelui Mihai I a reunit milioane de oameni. Deși nu mai era șef de stat, Regele Mihai a beneficiat de un ceremonial cu onoruri militare și religioase.

"Deși au părut că sunt funeralii naționale, ele au fost funeralii pentru un fost șef al armatei și mareșal al României, nu pentru poziția lui de fost șef al statului român" a explicat Matei Gheboianu.

