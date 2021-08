Chirieac: Capcană cu referendumul pentru demiterea lui Clotilde Armand

"Nu este posibil ca la un an de la apariţia primelor imagini care dovedesc frauda pentru oricine – nu dovedeşte cine a comis frauda, dar frauda este – să nu fie audiate şi să nu fie identificate absolut toate persoanele care nu aveau ce să caute în camera cu voturi şi să iasă cu sacii de voturi de acolo şi cu alte chestii de genul ăsta. Aşa ceva este total nepermis.

(…) Eu cred că acest referendum este o capcană (n.r. – strângerea de semnături pentru declanşarea unui referendum de demitere a primarului Clotilde Armand). Este o capcană pentru înşurubarea în scaun a doamnei Armand. Dacă ai mari dificultăţi, că te freci de trei luni şi abia ai strâns 20.000 de semnături, la referendum – trebuie să se uite cineva de la PSD prin legea aceea – lasă că trebuie să participe o treime din numărul total al celor înscrişi, deci vreo 80 şi ceva de mii de cetăţeni, ca să poţi să o dai jos pe doamna Armand, mi se pare că 25% din numărul total de alegători trebuie să spună ‘da, suntem de acord cu demiterea’. Asta înseamnă că trebuie să vină la vot vreo 60 şi ceva de mii de oameni, spre 70.000.

Eu nu cred că e posibil aşa ceva. Simţul civic, în acest moment, este zero, cu atât mai mult în Sectorul 1 unde lumea da, nu e deloc mulţumită, dar zice ‘lasă aşa, ce să mai, să vină ciuma roşie?’. De asta spun, referendumul anti-Armand este o capcană, nu cred că trebuie să se concentreze PSD-ul pe aşa ceva", a spus analistul politic Bogdan Chirieac la DC News, în cadrul emisiunii "Deferiţi mass-media".

VIDEO:

Barna: Aveţi încredere în Clotilde Armand, face curăţenie; lupta cu PSD este de durată

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a anunţat, miercuri, că partidul pe care îl conduce o sprijină pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, în "lupta grea" purtată de aceasta cu PSD, "care vrea înapoi la butoane şi la bani", şi face apel la cetăţeni să aibă răbdare, întrucât lupta este una "de durată",



"Tot văd în ultima perioadă postări despre referendumul din Sectorul 1. Gabriela Firea nici nu stă în Bucureşti, dar este prima pe lista de semnături. Victor Ponta s-a grăbit şi el să susţină deşi stă în alt sector. Din păcate, PSD nu strânge semnături pentru a avea un sector mai curat sau pentru a opri risipa din banii cetăţenilor. PSD strânge semnături pentru că vrea înapoi la butoane şi la bani. De când a ajuns la primărie, Clotilde Armand a închis robinetul de bani şi diamante pentru firmele de casă şi televiziunile pesediştilor, nu mai merge cu şpaga pentru a obţine autorizaţii de construcţie în zone protejate, nu se mai defrişează pădurea Băneasa şi parcul Herăstrău pentru firmele cu interese imobiliare, au fost demişi şefii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi Direcţiei de Investiţii din Primărie care în loc să apere interesele publice făceau afaceri profitabile", a scris Barna pe Facebook.



El a transmis cetăţenilor din sectorul 1 să aibă încredere în Clotilde Armand.



"Clotilde Armand duce o luptă grea cu pesediştii care vor înapoi la butoane, dar are tot sprijinul USR PLUS. E o luptă de durată şi de aceea fac un apel la răbdare în rândul cetăţenilor care locuiesc în Sectorul 1. Aveţi încredere în Clotilde! Face curăţenie! Această curăţenie îi sperie tare pe unii", a adăugat Dan Barna, relatează Agerpres.