Chindia Târgoviște - Farul Constanța, rezultat final. Gol în prelungirile meciului, VAR-ul a intervenit

Farul a deschis scorul prin Alexi Pitu în minutul 67. Cristian Neguţ a egalat din penalty în minutul 90+1. Lovitura de la 11 metri a fost dictată în urma consultării VAR, care a durat circa şapte minute din cauza unor probleme tehnice.



Farul a ajuns la nouă meciuri consecutive fără înfrângere, şapte victorii şi două egaluri. Chindia este neînvinsă de şapte etape, în care are cinci victorii şi două remize.



AFC Chindia Târgovişte - FC Farul Constanţa 1-1 (0-0), Stadion Ilie Oană - Ploieşti

Au marcat: Cristian Neguţ (90+1 - penalty) respectiv Alexi Pitu (67)

Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Ciprian Florin Danşa (Satu MRE); al patrulea oficial: Rareş George Vidican (Satu Mare)

Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Frencz Tunyogi (Zalău)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vălcea) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF.

Vezi și

Pintilii, tot mai încrezător că FCSB-ul va prinde playoff-ul

Antrenorul interimar al echipei FCSB, Mihai Pintilii, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că speră ca echipa sa va avea mai multe şanse de calificare în play-off dacă va reuşi să se impună în partida cu FCU Craiova 1948.



"Un meci dificil, dar am încredere în băieţi că vom face un meci bun şi vom câştiga cele trei puncte înainte de pauza prilejuită de jocurile echipelor naţionale. Eu sper să se schimbe totul. Şi cred că şi băieţii sunt conştienţi că avem nevoie de cele trei puncte. Cum trec etapele se strânge şi clasamentul, uşor, uşor ne apropiem şi noi dacă vom câştiga mâine seară. Şi atunci se vor vedea cele şase care vor intra în play-off, dar mai e drum lung", a afirmat Pintilii.



El consideră că pauza prilejuită de meciurile amicale ale echipei naţionale este binevenită, având în vedere că jucătorii sunt destul de obosiţi după parcursul în Conference League: "Pauza este binevenită, am jucat din trei în trei zile, suntem obosiţi. Acum important este meciul de mâine şi sperăm să îl câştigăm".



Pintilii s-a arătat surprins de faptul că Nicolo Napoli a preluat pentru a 8-a oară conducerea tehnică a echipei craiovene, fiind totodată preocupat datorită experienţei tehnicianului italian.



"Nu ne aşteptam să vină un alt antrenor la Craiova, dar aveau şi ei nevoie de o schimbare. Nu ne-a picat prea bine, dar nu avem ce să facem. Nicolo Napoli este un antrenor cu experienţă, cunoaşte foarte bine fotbalul românesc, este a noua oară când se întoarce, ştie tot în România", a mai spus Pintilii.



Acesta a mai spus că atmosfera în cadrul lotului este una bună, şi nu a dorit să comenteze în niciun fel diferendul cu fostul antrenor Nicolae Dică.



"Atmosfera este foarte bună, nu a venit nimeni să-mi spună că e afectat de criticile domnului Becali. Toată lumea se antrenează cu plăcere. Este o situaţie normală, a fost într-adevăr o perioadă foarte grea pentru că am jucat în Europa, din trei în trei zile, dar a trecut. Nu vreau să comentez în niciun fel ce a fost în perioada Dică. Am vorbit o singură dată cu el după plecare", a mai spus Mihai Pintilii.

