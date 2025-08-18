China, anunțul zilei privind „reunificarea” cu Taiwanul, după promisiunea pe care Xi i-a făcut-o lui Trump

China declară că este pregătită pentru eforturi mari în direcția „reunificării” pașnice cu Taiwanul.

China a declarat luni că este pregătită să depună cele mai mari eforturi pentru „reunificarea” pașnică cu Taiwanul, a declarat luni ministerul său de externe, răspunzând comentariilor făcute într-un interviu de președintele american Donald Trump, scrie Reuters.

Trump a declarat, într-un interviu acordat vineri Fox News, că președintele chinez Xi Jinping i-a spus printr-o convorbire telefonică că Republica Populară Chineză nu va invada Taiwanul cât timp Trump este în funcție.

China nu va permite nimănui sau vreunei forțe să separe Taiwanul de China în niciun fel, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Mao Ning, la o conferință de presă regulată.

Xi Jinping, promisiune pentru Donald Trump

„Vă voi spune, știți, aveți o situație foarte similară cu președintele Xi al Chinei și Taiwanului, dar nu cred că există vreo posibilitate ca acest lucru să se întâmple atâta timp cât voi fi aici. Vom vedea”, a spus Trump în timpul unui interviu acordat emisiunii „Special Report” de la Fox News.

„Mi-a spus: «Nu voi face niciodată asta atâta timp cât vei fi președinte». Președintele Xi mi-a spus asta, iar eu am spus: «Ei bine, apreciez asta», dar el a mai spus: «Dar sunt foarte răbdător, iar China este foarte răbdătoare».””, a spus Trump.

Trump și Xi au avut primul lor apel telefonic confirmat din cel de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump în iunie. Trump a mai spus în aprilie că Xi l-a sunat, dar nu a specificat când a avut loc acel apel.

China consideră Taiwanul ca fiind propriul său teritoriu și a promis că se va „reunifica” cu insula democratică și guvernată separat, prin forță, dacă este necesar. Taiwanul se opune vehement revendicărilor de suveranitate ale Chinei.

Ambasada Chinei la Washington a descris vineri subiectul Taiwanului drept „cea mai importantă și sensibilă problemă” din relațiile China-SUA.

„Guvernul SUA ar trebui să respecte principiul unei singure Chine și cele trei comunicate comune SUA-China, să gestioneze cu prudență problemele legate de Taiwan și să protejeze cu seriozitate relațiile China-SUA, precum și pacea și stabilitatea de-a lungul Strâmtorii Taiwan”, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei, Liu Pengyu, într-un comunicat.

Deși Washingtonul este principalul furnizor de arme al Taiwanului și susținător internațional, SUA, la fel ca majoritatea țărilor, nu are legături diplomatice formale cu insula.

Deși guvernul Taiwanului nu a răspuns încă la remarcile lui Trump, sâmbătă, un important parlamentar din Partidul Progresist Democrat, aflat la guvernare, a declarat că Taiwanul este recunoscător pentru sprijinul din partea „principalului nostru aliat”.

„Totuși... Securitatea nu se poate baza pe promisiunea inamicului și nici nu se poate baza exclusiv pe ajutorul prietenilor. Consolidarea propriei noastre capacități de apărare este fundamentală!”, a scris pe pagina sa de Facebook Wang Ting-yu, membru al comisiei de apărare și afaceri externe a parlamentului taiwanez.

