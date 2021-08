CFR Cluj - Steaua Roşie Belgrad, în play-off-ul Europa League. Chipciu: Acesta este principalul obiectiv

Echipa cred că e motivată să facă un meci foarte bun mâine, în primul rând să câştigăm, cred că ăsta e principalul obiectiv, şi apoi, bineînţeles, în funcţie de ce ne va oferi meciul, noi vrem să profităm de toate ocaziile, a declarat internaţionalul român.



În fotbal orice este posibil, asta e clar, ei ne-au bătut cu 4-0 acolo, şi noi putem să înscriem goluri, dar e clar că nu va fi uşor, iar minunile nu sunt în fiecare zi. Noi sperăm, dar cel mai important lucru e să facem un meci bun, să câştigăm, pentru oamenii care vor veni la stadion şi pentru orgoliul nostru de fotbalişti, a mai spus fotbalistul.



Chipciu a precizat că atmosfera este una bună în lotul campioanei României, în ciuda tensiunilor apărute în ultima vreme: Eu sunt motivat, colegii mei cred că sunt la fel de motivaţi, atmosfera e una bună, cred că la CFR a fost mereu atmosfera aceasta de a vrea să câştigi fiecare meci, de-aia s-au şi câştigat campionate de-a lungul anilor, şi aşa este şi acum.



Alex Chipciu consideră că Young Boys Berna, fosta adversară a clujenilor, este mai bună decât Steaua Roşie: Am stat pe marginea terenului la meciul de la Belgrad. Dacă ar fi să fac comparaţie între Steaua Roşie şi Young Boys, cred că e diferenţă mare în favoarea celor de la Young Boys ca valoare, cred că puteam profita de acest meci mult mai bine, dar asta este, se mai întâmplă şi să pierzi la scoruri mari, asta face parte din fotbal.



Jucătorul a comentat şi nivelul fotbalului românesc după eşecurile suferite de echipele noastre în cupele europene: Dacă am ajuns aici, acesta e nivelul (fotbalului românesc). Pentru noi este un plus că jucăm într-o competiţie europeană şi vom avea parte de meciuri europene, dar rezultatul îţi dă şi nivelul fotbalului românesc sau nivelul nostru ca jucători. Dacă noi eram jucători mai buni, probabil îi băteam pe cei de la Young Boys. Dar asta nu înseamnă că nu facem tot ce ţine de noi să ne calificăm şi când jucăm cu echipe cotate mai bine decât noi.



Chipciu este concentrat pe meciul de joi, iar după aceea se va gândi şi la partida din weekend cu FCSB: Sunt două meciuri importante, pentru că şi meciul de mâine va fi important, totuşi, e un meci într-un play-off de Europa League, contra unei echipe bine cotate, şi oamenii vor vrea să vadă acest meci. Noi ne gândim la fiecare meci care vine, ştiu că e un clişeu, dar aşa se întâmplă. Suntem concentraţi pe momentul cel mai apropiat şi apoi vom fi concentraţi pe meciul pe care îl vom avea în weekend (cu FCSB).



CFR Cluj o întâlneşte pe Steaua Roşie Belgrad, joi seara, de la ora 21:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, în manşa a doua a play-off-ului Europa League la fotbal. În cazul în care va fi eliminată din competiţie, CFR va continua în grupele Europa Conference League, transmite Agerpres.