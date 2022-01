CFR Cluj, Dinamo, Rapid, transferuri înaintea reluării campionatului

CFR Cluj l-a transferat pe atacantul Marko Dugandzic de la FC Soci

Clubul CFR Cluj a anunţat, marţi, că a ajuns la un acord cu FC Soci (Rusia) pentru transferul definitiv al atacantului croat Marko Dugandzic, care a evoluat în trecut şi la FC Botoşani.



"Bine ai venit, Marko Dugandzic! Cluburile CFR 1907 Cluj şi FC Soci au ajuns la un acord privind transferul definitiv al atacantului Marko Dugandzic", a anunţat CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.



În ultimul an şi jumătate, fotbalistul croat a evoluat în prima ligă din Rusia, la FC Soci. Anterior, Dugandzic a jucat în România, la FC Botoşani, dar şi în Italia sau în Croaţia, ţara sa natală.



În vârstă de 27 de ani, Marko Dugandzic, a evoluat şi pentru echipele naţionale de juniori şi tineret ale Croaţiei.

Dinamo l-a achiziţionat pe fundaşul Marius Tomozei, ultima oară la UTA Arad

Clubul de fotbal Dinamo Bucureşti a anunţat, marţi, că a semnat un contract, valabil până la finalul sezonului viitor, cu fundaşul Marius Tomozei, ultima oară legitimat la formaţia UTA Arad.



"Fundaşul dreapta Marius Ionuţ Tomozei, ultima oară la UTA Arad, a semnat în urmă cu câteva momente un contract cu Dinamo Bucureşti până la finalul sezonului competiţional 2022-2023", au scris reprezentanţii clubului bucureştean pe o pagină de socializare.



În vârstă de 31 de ani, Tomozei a fost trimis la echipa a doua a clubului UTA Arad la începutul lunii noiembrie a anului trecut, după discuţii în contradictoriu cu antrenorul Laszlo Balint.



Tomozei a disputat 3 meciuri pentru UTA în prima parte a campionatului.



După numirea antrenorului Flavius Stoican la conducerea băncii tehnice, Dinamo, club aflat în insolvenţă, a anunţat despărţirea de mai mulţi fotbalişti din lotul de 38 de jucători şi achiziţionarea altora pentru acoperirea posturilor deficitare.

FC Rapid l-a transferat pe fundaşul Răzvan Onea de la Poli Iaşi

Clubul de fotbal FC Rapid Bucureşti l-a transferat, marţi, pe Răzvan Onea, fundaş dreapta în vârstă de 23 de ani care a evoluat până acum la divizionara secundă Poli Iaşi, informează site-ul oficial al grupării giuleştene.



Răzvan Onea, primul transfer din această pauză competiţională al clubului Rapid, a semnat un contract valabil doi ani şi jumătate.



"Rapid a reuşit primul transfer al acestui an, achiziţionându-l pe Răzvan Philippe Onea, de la Politehnica Iaşi. Fundaşul dreapta de 23 de ani, născut la Paris, a fost om de bază la echipa moldoveană, la care a ajuns în 2019, de la CS Afumaţi", se menţionează pe site-ul citat.



Onea a declarat că transferul este un pas înainte în cariera sa.



"Mă simt foarte bine că am semnat cu Rapid, sunt foarte fericit, mi-am dorit asta încă din vară, când clubul şi-a manifestat interesul faţă de mine. Mă bucur că sunt jucătorul Rapidului. Cu siguranţă este cel mai bun moment din cariera mea, este un mare pas în faţă. Mi-am dorit foarte mult să revin în Liga I şi le mulţumesc celor de la Rapid pentru această oportunitate. Îmi propun să-mi câştig locul în prima echipă şi să o ajut să-şi îndeplinească obiectivele. Suporterii m-au impresionat enorm încă de când am jucat contra lor în Liga a III-a. Atmosfera de pe vechiul Giuleşti a fost una senzaţională, aşa că nici nu-mi pot imagina cum va fi pe noul Giuleşti", a spus Onea.



În actualul sezon, Onea a jucat în 13 partide pentru Poli Iaşi în Liga a II-a, bifând şi o apariţie în Cupa României.



Născut la 19 mai 1998 la Paris, fundaşul dreapta a început fotbalul la LPS Satu Mare, iar în iulie 2017 s-a transferat la CS Afumaţi. În august 2019 a ajuns la Poli Iaşi, grupare pentru care a jucat două sezoane în Liga I.



În această pauză competiţională FC Rapid a renunţat până acum la un singur jucător, mijlocaşul Bogdan Barbu, cel care a îmbrăcat tricoul alb-vişiniu de 15 ori, marcând un gol, potrivit Agerpres.

