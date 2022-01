Certificate false de vaccinare. Percheziții în Buzău, Giurgiu și Ilfov

"În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Buzău, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, efectuează 5 percheziții domiciliare, în județele Buzău, Giurgiu și Ilfov, într-o cauză penală în care sunt efectuate cercetări în legătură modalitatea de eliberare a certificatelor de vaccinare anti Covid-19.

Activitatea vizează un cabinet medical individual, printre persoanele implicate fiind și personal medical din cadrul acestei entități.

Dosarul penal are la bază săvârșirea infracțiunilor de fals informatic și uz de fals.

Polițiștii vor pune în executare 8 mandate de aducere, persoanele cercetate urmând a fi conduse la sediul Poliției, pentru audieri.

Activitățile beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

La percheziții participă polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Buzău și Giurgiu și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Buzău.", anunță IGPR.

Tot în această dimineață, descinderi în 4 localități din județul Maramureș

"În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Maramureș efectuează 8 percheziții domiciliare, pentru documentarea activității infracționale a unor persoane bănuite de contrabandă. 3 mandate de aducere vor fi puse în aplicare.

Perchezițiile se desfășoară în 4 localități, din județul Maramureș, la locuințele a 6 persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani.

Persoanele sunt bănuite de comiterea infracțiunii de transport, depozitare și comercializarea bunurilor (introduse ilegal în România din Ucraina) care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.

La activități participă luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Maramureș și polițiști din cadrul Grupei Canine - Serviciul de Ordine Publică Maramureș.", arată un alt comunicat al IGPR.

VEZI ȘI: Ieri au avut loc descinderi în Neamț și Iași. Contracte de muncă false și subvenții nelegale

Marți, 25 ianuarie, IGPR anunța percheziții în județele Neamț și Iași, la persoane bănuite de obținere ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

"În această dimineată, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, efectuează 11 percheziții domiciliare, 7 în județul Neamț și 4 în județul Iași, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de obținere ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată.", anunța IGPR ieri. Citește mai mult AICI.

