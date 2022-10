Centrul FILIA, reacție după derapajul lui Cezar Ionașcu privind declarațiile Deliei

„SĂ VORBIM DESPRE DREPTUL FEMEILOR DE A ALEGE ASUPRA PROPRIULUI CORP!

Ne arătăm solidaritatea față de declarațiile Deliei din ultimele zile, privind decizia de a nu face copii. Dreptul la alegere asupra propriului corp este deopotrivă despre dreptul femeilor de a avea sau de a nu avea copii. Să controlezi când, în ce condiții și câți copii poate să aibă cineva este o demonstrație totală de control și coerciție. Controlul asupra fertilității cuiva poate avea efecta asupra opțiunilor pe care acea persoană le are în viață.

Fiecare copil merită să se simtă dorit și fiecare mamă merită să își trăiască maternitatea în proprii ei termeni. Credem că fiecare dintre noi trebuie să aleagă când și dacă dorește să nască un copil - nu statul, nu familia, nu comunitatea sau organizațiile anti-avort.

Condamnăm declarațiile lui Cezar Ionașcu: ”Eu nu vreau o femeie ca tine, care nu vrea să facă copii. Eu, bărbat, am nevoie instinctiv, primordial ca neamul meu să meargă înainte. Am nevoie ca tribul meu, în momentul în care eu îți dau sămânța, ca femeie, să se înmulțească. Să fie mare, puternic. Noi nu vrem femei ca tine, Delia. Noi, bărbații nu vrem femei care zic că le e bine așa, singure, fără copii.”

Nimeni nu are dreptul să ia decizii asupra propriului tău corp. Femeile nu trebuie văzute doar prin prisma maternității și rolului de mamă. Nu naștem copii dintr-un ”instinct primordial de propagare a neamului”, ci pentru că ne dorim. Pentru că este alegerea noastră. Este fundamentul democrației să ai control asupra corpului tău. Nimeni nu trebuie să decidă în numele tău dacă îți dorești copii sau câți copii ar trebui să ai”, a transmis Centrul FILIA, organizație feministă care face auzite vocile femeilor prin lucru direct în comunități și activități de advocacy, activism, sensibilizare, studii și analize.

Delia a revenit cu noi declarații după ce a zis că nu vrea să aibă copii.

„Eu vorbesc despre acest subiect de 20 de ani, de când mi se tot pune această întrebare la care răspund mereu cam la fel. Uneori răspund mai ironic, alteori mai în glumă pentru că m-am săturat să răspund la aceeași chestie. Problema acum nu este că nu vreau eu să fac copil, ci problema este reacția oamenilor”, a zis Delia.

„Trecem peste faptul că nu este normal să mă întrebi așa ceva, dar m-am obișnuit. Mi se pune întrebarea de mai bine de 20 de ani. Nu le-am zis oamenilor că nu este bine să facă copii, am răspuns unei întrebări despre mine. Eu nu vreau să fac copii, simplu! Răspunsul meu a fost pe Tiktok, într-un live, unde mi-a pus cineva o întrebare. Nu a fost o postare în sine pe care am simțit nevoia să o fac. Era în timpul unui live în care vorbeam cu oamenii, pur și simplu. Oamenii au înregistrat și au dat mai departe, iar lumea și-a dat cu părerea, nu am nicio problemă cu asta”, a mai spus vedeta.

„Ceea ce e și mai interesant este că a apărut o femeie care spunea că eu fac parte dintr-o organizație secretă - atât de secretă încât știa și ea - și oamenii din masonerie nu mă lasă să fac copil. Așa spunea femeia aceea. Și mai zicea că eu sunt un influencer al acelei organizații secrete și că, de fapt, eu nu vreau să fac copil pentru că trebuie să promovez ideea că trebuie să fim mai puțini pe planetă. Cât de spălat pe creier să fii? La ce filme proaste te uiți?”, a mai zis cântăreața.

