Cele 10 concluzii ale lui Donald Trump după întâlnirea cu Vladimir Putin

Donald Trump a spus care sunt primele sale concluzii după întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska.

Președintele Donald Trump a păstrat discreția după summitul cu președintele rus Vladimir Putin de vineri, dar a oferit câteva detalii esențiale despre întâlnire, într-un interviu pentru Fox News.

Iată principalele concluzii prezentate de aceste după întâlnirea pe care a avut-o cu liderul de la Kremlin:

1. „Nicio înțelegere până nu există un acord”



Trump i-a spus lui Hannity că „din punctul meu de vedere, nu există înțelegere până nu există acord”. Totuși, el a subliniat că „a făcut foarte mult progres”.

2. Putin „vrea să o ducă la bun sfârșit”



Președintele SUA a menționat că este convins că Putin nu doar că este deschis spre pace, dar „vrea să o ducă la bun sfârșit”.

3. Nu este pregătit să dezvăluie punctul de blocaj



Întrebat de Hannity care este „marele punct de dezacord” ce i-a împiedicat să ajungă la un acord de încetare a focului, Trump a refuzat să răspundă. „Nu, mai bine nu. Probabil cineva va face public asta, își vor da seama, dar nu, nu vreau să fac asta, vreau să văd dacă putem reuși”, a spus el.

4. Decizia revine lui Zelenski și Europei



După ce a făcut un pas atât de important, întâlnindu-se direct cu președintele rus, Trump a declarat că acum „depinde de președintele ucrainean Volodimir Zelenski să ducă lucrurile la capăt și poate de națiunile europene, care trebuie să se implice puțin”.

5. Trump, deschis la o întâlnire trilaterală



Președintele SUA a mai spus că ar fi dispus să participe la o întâlnire trilaterală cu președinții Ucrainei și Rusiei: „Dacă vor, voi fi la acea întâlnire. Se va organiza acum o întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin și eu, bănuiesc, nu că îmi doresc să fiu acolo, dar vreau să rezolvăm situația”.

6. Întâlnirea cu Putin – „nota 10”



Trump a afirmat că ar evalua întâlnirea cu 10 din 10: „Cred că întâlnirea a fost de nota 10, în sensul că ne-am înțeles foarte bine”.

7. Rusia respectă acum America



Întrebat ce l-a determinat pe Putin să vină la masa negocierilor, Trump a răspuns: „Nu vreau să spun că ceva l-a adus, este un tip foarte inteligent, nimic nu l-a adus la masa discuțiilor, ca să spun așa”.

„Cred că acum respectă țara noastră. Nu o respecta sub Biden, vă pot spune asta, nu avea deloc respect pentru ea”, a spus acesta.

8. N-ar fi fost război dacă Trump era la putere



Trump a comentat și că a fost „foarte fericit” când Putin a împărtășit la conferința comună de presă credința sa că războiul dintre Rusia și Ucraina nu ar fi avut loc dacă el ar fi fost președinte la acel moment.

9. Sfat pentru Zelenski



Fără ezitare, Trump a spus că sfatul său pentru Zelenski după întâlnirea de vineri cu Putin ar fi: „încheie un acord”.

10. Alegerile din 2020, fraudate



Trump a dezvăluit că Putin i-a spus că el crede că alegerile din 2020 au fost fraudate din cauza votului prin corespondență extins: „nu poți avea o mare democrație cu vot prin corespondență”.

