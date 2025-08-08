Cea mai scumpă cafea din lume. Un kilogram costă cât jumătate de garsonieră în Chiajna

Cafeaua Geisha Lavado de la Hacienda La Esmeralda a atins prețul istoric de 30.204 dolari pe kilogram, datorită achiziției unui lot de 20 de kilograme pentru suma de 604.080 de dolari, realizată de Julith Coffee din Dubai, care a obținut primul loc în cadrul acestei licitații, începută miercuri după-amiază și încheiată în această dimineață.

Al doilea cel mai bun preț a fost obținut pentru lotul Geisha Natural, tot de la Hacienda La Esmeralda (cea care a pus Panama pe harta mondială a cafelelor de specialitate în 2004), cu un record de 23.608 dolari pe kilogram în această categorie, cumpărat de compania chineză JD.

„Pentru familia noastră este culminarea unui an spectaculos, unic, pe care l-aș putea compara doar cu acum 21 de ani, când am câștigat pentru prima dată Best of Panama. Cred că nu există nicio altă comparație (...) și a fost un succes total”, a declarat pentru EFE directoarea Hacienda La Esmeralda, Rachel Peterson.

Astfel, cafeaua Geisha Lavado (care a obținut cel mai mare preț) are note de guava, piersică albă și iasomie, cu o aciditate complexă, în timp ce Geisha Natural păstrează un gust de fructe tropicale. Ambele provin de la ferma El Nido, o zonă din Cañas Verdes, parte a Hacienda La Esmeralda din Boquete, scrie presa spaniolă.

Pe de altă parte, cafeaua din soiul Laurina, cea mai bine vândută din lume dintre cafelele de specialitate non-Geisha, provine din sectorul El Velo, de la ferma din Alto Quiel, fiind caracterizată printr-o dulceață pronunțată, o textură foarte catifelată și note de panela și flori albe.

Geisha, de exemplu, este o varietate originară din Etiopia, dar adaptată perfect în Panama, unde dezvoltă arome unice. Este sensibilă la boli și necesită condiții precise de sol, altitudine și climă, ceea ce limitează producția.

Laurina este și mai rară. Conține mai puțină cofeină în mod natural și este cultivată pe suprafețe foarte mici. Zone precum Boquete (Panama) sunt la altitudini mari, pe sol vulcanic, cu temperaturi răcoroase și umiditate controlată natural. Aceste condiții favorizează dezvoltarea de arome complexe. Loturile de top sunt produse în cantități extrem de mici (uneori doar câteva zeci de kilograme) și sunt licitate de prăjitori și colecționari din toată lumea.

Când mai mulți cumpărători de top (din Japonia, China, Dubai, SUA etc.) concurează pentru același lot rar, prețul sare de zeci sau chiar sute de ori peste o cafea de specialitate obișnuită.

Pe scurt, vorbim despre echivalentul „diamantelor” în lumea cafelei: Rare, greu de obținut și foarte râvnite.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News