EXCLUSIV  Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine

Astăzi, un copil intră pentru prima dată în școală. 

Își spune că vrea să devină profesor de matematică, așa cum i-a inspirat dascălul din clasa întâi. Dar, când va absolvi, peste ani și ani, va mai fi nevoie de profesori care predau formule pe tablă? Sau rolul lor va fi preluat de inteligența artificială, iar profesorul va deveni mai degrabă un ghid în înțelegerea algoritmilor creați de mașini? Desigur, în locul exemplului cu profesorul de matematică puteți pune orice altă meserie. Oricare poate fi în acest pericol.

Aceasta este întrebarea pe care o ridicăm după ce jurnalistul Val Vâlcu a spus că ritmul schimbărilor din societate și tehnologie poate depăși capacitatea de adaptare. Pornind de la o amintire din stagiul militar obligatoriu, Val Vâlcu și-a amintit vorbele unui maistru militar: „Dacă nu știi unde vrei să ajungi, nu contează pe unde o iei”. Cam așa este și în educație. Această replică sintetizează perfect situația actuală din educație: Lipsa unei direcții precise într-o lume aflată într-o schimbare accelerată.

„În timpul stagiului militar obligatoriu de pe vremuri, un maistru militar a zis: „Dacă nu știi unde vrei să ajungi, nu contează pe unde o iei”. Aceasta mi se pare principala dificultate a învățământului de peste tot. Noi nu știm cum va arăta lumea de mâine, cea pentru care învățătorul pregătește elevul din clasa întâi. Nici noi, la sistemul Bologna, trei ani de licență și doi ani de master, nu știm cum va arăta domeniul în care vor lucra tinerii care ajung la universități. Lucrurile se schimbă cu o viteză atât de mare încât le predai cunoștințe teoretice din trecut, care pot fi depășite de prezent, și este destul de nebulos ce ne așteaptă în viitor”. Pentru ce-i pregătești, cum îi pregătești, de cine va mai fi nevoie peste 17 ani?”, a zis jurnalistul Val Vâlcu în cadrul emisiunii DC Edu cu Sorin Ivan.

Într-o lume în care schimbarea este mai rapidă decât capacitatea școlii de a o înțelege, există riscul ca o întreagă generație să fie pregătită pentru meserii și competențe deja depășite.

