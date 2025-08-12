Data publicării:

Ce speră Moscova să se întâmple după întâlnirea dintre Putin și Trump

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Află în articol ce speră Moscova să se întâmple după întâlnirea dintre Putin și Trump.

Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, și-a exprimat speranța că viitoarea întâlnire dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, va impulsiona normalizarea relațiilor dintre cele două țări, inclusiv în privința reluării legăturilor aeriene, relatează marți publicația Izvestia.

„Sperăm că viitoarea întâlnire la nivel înalt va da un impuls normalizării relațiilor bilaterale, impuls care va permite deblocarea unor probleme precum cea a reluării zborurilor. Deși este clar că atenția liderilor se va concentra asupra altor subiecte”, a declarat Riabkov.

Efectul sancțiunilor anti-ruse

 

Totodată, el a recunoscut că nu există încă progrese în ceea ce privește returnarea proprietăților diplomatice ruse din SUA.

„Nu, din păcate, nu se observă progrese în această chestiune”, a spus Riabkov.

Publicația amintește că, în 2017, ca urmare a sancțiunilor anti-ruse, au fost închise Consulatul General al Federației Ruse din San Francisco, biroul comercial din Washington și filiala acestuia din New York. În 2018, a fost închis și Consulatul General din Seattle.

În plus, diplomații ruși au pierdut accesul la moșia Killenworth de pe insula Long Island, în apropiere de New York, precum și la un complex din statul Maryland, situat la 100 km de Washington. O parte dintre aceste obiective erau proprietate a Federației Ruse, iar altele erau luate în chirie, precizează sursa.

