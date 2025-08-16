Ce scrie presa din Rusia despre summit-ul din Alaska: "Putin a obținut exact ceea ce dorea"

Peste 50 de jurnaliști ruși au mers în Alaska pentru a relata despre summit-ul Trump-Putin.

Summitul dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, desfășurat pe 15 august 2025 la Anchorage, Alaska, a fost un eveniment deosebit de important în contextul relațiilor internaționale actuale. Acoperirea acestui eveniment de către principalele site-uri de știri din Rusia a fost variată, reflectând atât aspectele diplomatice, cât și provocările logistice și simbolice ale întâlnirii.

RT (Russia Today), un canal de știri finanțat de statul rus și cunoscut pentru susținerea pozițiilor Kremlinului, a prezentat summitul ca pe un succes diplomatic pentru Rusia. De exemplu, în cadrul unui segment video, RT a difuzat imagini cu Trump și Putin împărtășind un moment prietenos după întâlnirea lor de trei ore. În acest videoclip, Trump inițiază un strângere de mână cu Putin și râde în timpul unei conversații scurte, însoțită doar de traducătorul lui Putin. Această difuzare a fost interpretată ca o încercare de a arăta relațiile cordiale dintre cei doi lideri.

De asemenea, RT a relatat despre atmosfera summitului, evidențiind gesturile protocolare și discuțiile dintre cei doi lideri. Sursa citată subliniază faptul că președintele rus a descris discuțiile ca fiind „constructive” și „utile”, vorbind despre importanța dialogului direct între liderii celor două țări. De asemenea, Putin a sugerat organizarea unui viitor summit la Moscova, indicând disponibilitatea Rusiei de a continua negocierile, mai notează sursa citată.

Jurnaliștii ruși s-au plâns de cum au fost primiți și cazați la summit-ul din Alaska

Totodată, jurnaliștii Kremlinului s-au plâns că au fost nevoiți să stea pe paturi portabile fără cearșafuri, amenajate în arena sportivă Alaska Airlines Center din Anchorage, unde abia au reușit să facă apeluri telefonice.

Totodată, aceștia su susținut că au fost nevoiți chiar să se descurce fără apă îmbuteliată.

"După ce au fost repartizați pentru noaptea de joi într-o zonă care părea o zonă de evacuare dezastruoasă, jurnaliștii ruși au fost serviți la micul dejun cu ton cu maioneză lăsat afară peste noapte, câteva chipsuri și apă dintr-o fântână de băut", a scris iritată Margarita Simonyan, redactor-șef al publicației RT.

Dar criticii au spus că Rusia este cel puțin parțial de vină pentru ceea ce jurnaliștii săi consideră condiții din lumea a treia. Kremlinul a trimis aproximativ 50 jurnaliști pentru a acoperi evenimentul și a avut noroc că atât de mulți dintre ei au intrat în SUA, având în vedere că serviciile de informații ale națiunii trimit frecvent spioni să lucreze ca „jurnaliști”, a declarat o sursă de securitate pentru The Post.

Au fost probleme și cu conexiunea la Internet

Vineri, au apărut imagini cu jurnaliștii ruși primind mâncare, inclusiv sandvișuri pentru micul dejun, gustări ambalate și băuturi.



„Americanii le oferă în sfârșit jurnaliștilor mâncare adecvată”, a declarat contul X Alaska Summit News First.



Mulți jurnaliști americani nu au primit nici ei camere de hotel în mica capitală cu aproximativ 290.000 de locuitori.

„Sancțiunile înseamnă că roamingul nu funcționează cu adevărat, așa că sunt blocați pe WiFi, iar Rusia a blocat majoritatea apelurilor pe WhatsApp și Telegram zilele trecute”, a scris șeful biroului de la Moscova al Financial Times, Max Seddon, pe X.

TASS, agenția de știri de stat a Rusiei, a oferit un rezumat detaliat al summitului, subliniind discuțiile despre conflictul din Ucraina și relațiile bilaterale. Sursa citată a susținut că summitul a marcat o reabilitare a relațiilor dintre Rusia și SUA și o înfrângere a încercărilor Uniunii Europene de a izola Rusia.

TASS a scris că summitul a reprezentat o oportunitate pentru Rusia de a-și întări influența asupra SUA și de a întârzia impunerea unor sancțiuni suplimentare. De asemenea, s-a menționat că Putin a prezentat condițiile Rusiei pentru încheierea conflictului din Ucraina în fața liderului american.

Concluziile lui Medvedev

Totodată, TASS a publicat reacția vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. Potrivit jurnaliștilor, acesta a identificat refuzul președintelui american Donald Trump de a crește presiunea asupra Moscovei în legătură cu situația din Ucraina drept unul dintre rezultatele summitului din Alaska.

„1. A fost restabilit un mecanism complet pentru întâlniri la nivel înalt între Rusia și SUA. Este unul pașnic, lipsit de ultimatumuri sau amenințări.

2. Președintele rus i-a prezentat liderului american în mod direct și detaliat condițiile noastre pentru încheierea conflictului din Ucraina.

3. După aproape trei ore de discuții, gazda de la Casa Albă a refuzat să crească presiunea asupra Rusiei. Cel puțin pentru moment,” a scris Medvedev pe canalul său de Telegram, rezumând întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump.

Presa rusă scrie că Putin a obținut exact ce vrea





RBC a citat analiști care consideră că "Putin a obținut exact ceea ce dorea": o întâlnire directă cu Trump, ceea ce întărește poziția Rusiei pe scena internațională. De asemenea, s-a subliniat că summitul a oferit Rusiei o platformă pentru a-și exprima pozițiile și a influența deciziile SUA.

Interfax, agenție de știri din Rusia, a oferit informații despre desfășurarea întâlnirii, inclusiv despre întâlnirile bilaterale și discuțiile despre securitatea globală. A fost menționat că summitul a fost o oportunitate pentru liderii celor două țări de a discuta direct despre problemele majore care afectează relațiile internaționale.

Lenta.ru a relatat despre atmosfera summitului și despre declarațiile liderilor, subliniind importanța întâlnirii pentru relațiile ruso-americane. De asemenea, au fost menționate gesturile simbolice și atmosfera protocolară a evenimentului.

În concluzie, presa din Rusia a prezentat summitul Putin-Trump din Alaska într-o lumină favorabilă Rusiei, dar fără a adresa critici la adresa SUA sau la adresa președintelui american.

