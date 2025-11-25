€ 5.0890
DCNews Stiri Ce pensii primesc bătrânii din Grecia
Data publicării: 23:55 25 Noi 2025

Ce pensii primesc bătrânii din Grecia
Autor: Doinița Manic

pensie grecia Pensionari. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Află în articol ce pensii primesc vârstnicii din Grecia.

Datele din sistemul de pensii „Ilios” pentru luna septembrie confirmă presiunea financiară severă asupra pensionarilor greci, arătând că aproape șase din zece pensii principale (58,75%) sunt plătite în cuantumuri mai mici de 1.000 de euro pe lună (aprox. 1.080 USD), scrie Greek Reporter.

Cifrele subliniază amploarea provocării cu care se confruntă pensionarii din Grecia, în special cei proveniți din sectorul privat, scrie sursa citată.

VEZI ȘI: Cum a ajuns România paradis fiscal pentru firmele grecești. Adrian Negrescu anunță exodul de la 1 ianuarie: se mută în Bulgaria

Diferențe între pensiile din sectorul privat și cel public


Raportul evidențiază o disparitate majoră între noile pensii din sectorul public și cele din sectorul privat, diferență ce reflectă impactul șomajului ridicat și al salariilor scăzute din economia privată a Greciei... Pensia medie principală pe toate categoriile a fost de 845,22 euro (aprox. 912,84 USD) în septembrie.

  1. Noile pensii din sectorul privat: în medie 770,23 euro (aprox. 831,85 USD).
  2. Noile pensii din sectorul public: în medie 1.359,55 euro (aprox. 1.468,31 USD).

Astfel, s-a creat un decalaj substanțial de 589,32 euro (aprox. 636,46 USD) între media noilor pensii principale din sectorul public și privat în Grecia. În total, 1.143.782 de pensii principale, reprezentând 58,75% din total, au fost sub pragul de 1.000 de euro (aprox. 1.080 USD) brut, mai scrie sursa citată.

 
Numărul și profilul pensionarilor din Grecia


Numărul pensionarilor din Grecia continuă să crească constant, atât lunar, cât și anual. În septembrie 2025, totalul pensionarilor din Grecia a ajuns la 2.517.412, cu 20.292 mai mulți față de septembrie 2024.

Dintre cei 1.932.225 de beneficiari ai cel puțin unei pensii principale, 53,27% sunt bărbați. Totuși, femeile reprezintă marea majoritate a beneficiarilor de pensii de urmaș, cu un procent de 90,95% din total.

Mai mult de jumătate dintre pensionarii Greciei (54,4%) se încadrează în grupa de vârstă 66–80 de ani, cea mai numeroasă categorie fiind cea 71–75 de ani.

Paradoxal, cel mai mare venit mediu din pensii, de 1.131,02 euro (aprox. 1.221,50 USD), este primit de categoria de vârstă mai tânără, de 61–65 de ani.

