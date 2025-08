Ce i-a spus Ionuț Vulpescu lui Ion Iliescu, înainte ca acesta să moară. "A fost greu și insuportabil" - VIDEO în articol

Ion Iliescu, primul președinte al României post-decembriste, s-a stins din viață la 95 de ani. La scurt timp după anunțul morții sale, deputatul PSD Ionuț Vulpescu, fost ministru al Culturii și fost consilier al președintelui Iliescu, dar și unul dintre oamenii cei mai apropiați de fostul șef de stat, a publicat un mesaj de adio pe rețelele sociale. Vulpescu a fost cel care, pe 19 iunie 2025, a publicat ultima parte a interviului cu Ion Iliescu în cadrul proiectului „Avangarda”, interviu care pare să fi fost și ultimul acordat de fostul președinte.

"Destinul unui om de stânga s-a mutat de azi în cer. Dincolo de zare, de limite omenești, de partizanate și tensiuni. Acolo unde e cealaltă jumătate a paradoxului, la care n-avem acces, deși pare că împrumutăm atributul divin al atotștiinței doar când suntem conectați la televizor și la rețelele sociale. Aceasta nu este însă o moarte pe care să o pot confirma vreodată. Tot ce pot să spun acum e că Domnul Președinte trece dincolo împăcat cu lumea și cu el însuși, cu speranțele și cu dezamăgirile lui. Se duce liniștit la judecata laică a Istoriei și la cea religioasă a lui Dumnezeu.

Ce i-a spus Ionuț Vulpescu lui Ion Iliescu, înainte ca acesta să moară

Sunt fericit că i-am spus, înainte ca marele epilog să înceapă, cât de mult l-am prețuit și cât a însemnat pentru mine. I-am spus de multe ori în timpul vieții, când oamenii arareori își mărturisesc recunoștința și lasă lucrurile să curgă, ce îi datorez ca individ, ca om politic, ca prieten mai tânăr. Sunt fericit și pentru că i-am spus cum ceva esențial din ce a construit va merge mai departe, el mulțumindu-mi că am rămas același Ionuț Vulpescu, cel care a lucrat pentru Ion Iliescu de când se știe, și o va face cât va trăi. Am văzut un Marc Aurelius în viață și în amurgul ei, și tot ce pot să vă spun e că nu am cunoscut un om mai demn înaintea istoriei, cu tot ce are mai viu și cu tot ce stă să părăsească lumea asta. Pentru mine și pentru mulți care l-au iubit, va fi întotdeauna „Președintele”.

A fost greu când l-am ținut de mână ultima oară, în urmă cu ceva vreme. Și insuportabil atunci când a ridicat mâna și ne-am luat la revedere pentru ultima oară, fără să știm, un fel de trecere dintre două lumi pe care n-o s-o uit niciodată. Dialogul pe care l-am realizat la “Avangarda” a fost urmărit de milioane de oameni. Este cel mai urmărit interviu politic și uman din ultimii ani. Filmul de mai jos deschide un film inedit dedicat domnului Președinte, care va fi difuzat începând de mâine, și care va reuni mărturii istorice ale unor personalități din țară și din străinătate. Președinți, premieri, mari sportivi și oameni de cultură. Ultima baricadă a unui om de stat. Drum bun, Domnule Președinte! Vă mulțumesc! O să îmi fie tare dor de dumneavoastră! Dumnezeu să vă ierte și să vă odihnească!", a scris Ionuț Vulpescu pe pagina sa de Facebook.

