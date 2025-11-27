Ce este fosfina, substanța care a omorât familia Böcek, în Istanbul. Miroase a usturoi sau pește putrezit

Familia Böcek, originară din Turcia, dar stabilită în Germania, a mers în vacanță în Istanbul, unde și-a găsit sfârșitul. Doi părinți tineri și doi copii mici, de 3 și 6 ani, au fost omorâți de substanța chimică folosită pentru a face dezinsecția în hotelul Harbour Suits Old City. Inițial, s-a crezut că este o intoxicație alimentară, mai multe persoane fiind reținute. Când și alți turiști de la același hotel au manifestat simptome similare cu familia Böcek, anchetatorii și-au orientat atenția către unitatea de cazare.

Așa s-a ajuns la dezinsecția făcută în hotel, confirmată de raportul medico-legal. Se pare că s-au găsit urme de fosfină pe mai multe obiecte utile din hotel, inclusiv pe prosoape.

”Aplicați respirație artificială dacă încetează să respire”

Fosfina are un miros puternic de usturoi sau pește putrezit și este extrem de toxic, mai ales prin inhalare.

Fișa cu datele de securitate ale fosfinei arată că, în cazul inhalării, trebuie să ”îndepărtați victima într-o zonă necontaminata, purtând aparat de respirat. Mențineți victima la căldură și în repaus. Chemați un doctor. Aplicați respirație artificială dacă încetează să respire: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați zona afectată cu apă cel puțin 15 minute.