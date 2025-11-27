€ 5.0903
DCNews Stiri Ce este fosfina, substanța care a omorât familia Böcek, în Istanbul. Miroase a usturoi sau pește putrezit
Data actualizării: 00:02 27 Noi 2025 | Data publicării: 00:01 27 Noi 2025

Ce este fosfina, substanța care a omorât familia Böcek, în Istanbul. Miroase a usturoi sau pește putrezit
Autor: Alexandra Firescu

prosop hotel foto Pixabay
 

Fosfina a fost găsită inclusiv pe prosoapele din hotelul din Istanbul unde s-a aflat cazată familia Böcek.

Familia Böcek, originară din Turcia, dar stabilită în Germania, a mers în vacanță în Istanbul, unde și-a găsit sfârșitul. Doi părinți tineri și doi copii mici, de 3 și 6 ani, au fost omorâți de substanța chimică folosită pentru a face dezinsecția în hotelul Harbour Suits Old City. Inițial, s-a crezut că este o intoxicație alimentară, mai multe persoane fiind reținute. Când și alți turiști de la același hotel au manifestat simptome similare cu familia Böcek, anchetatorii și-au orientat atenția către unitatea de cazare. 

Așa s-a ajuns la dezinsecția făcută în hotel, confirmată de raportul medico-legal. Se pare că s-au găsit urme de fosfină pe mai multe obiecte utile din hotel, inclusiv pe prosoape. 

”Aplicați respirație artificială dacă încetează să respire”

Fosfina are un miros puternic de usturoi sau pește putrezit și este extrem de toxic, mai ales prin inhalare. 

Fișa cu datele de securitate ale fosfinei arată că, în cazul inhalării, trebuie să ”îndepărtați victima într-o zonă necontaminata, purtând aparat de respirat. Mențineți victima la căldură și în repaus. Chemați un doctor. Aplicați respirație artificială dacă încetează să respire: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați zona afectată cu apă cel puțin 15 minute. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fosfina
istanbul
decese
