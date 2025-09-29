€ 5.0772
Data actualizării: 11:19 29 Sep 2025 | Data publicării: 11:19 29 Sep 2025

Ce este boala cardiacă carcinoidă. Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, explicații
Autor: Ioana Dinu

durere in piept inima Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Legătura dintre endocrinologie și cardiologie a fost din nou în centrul atenției la sesiunea comună organizată de Societatea Română de Endocrinologie și Societatea Română de Cardiologie.

Evenimentul, devenit o tradiție, a reunit specialiști care au dezbătut implicațiile clinice ale dezechilibrelor hormonale asupra sănătății cardiovasculare.

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, medic primar endocrinolog, a atras atenția asupra unor afecțiuni grave ce pot fi declanșate sau agravate de tulburările hormonale: boala cardiacă carcinoidă, asociată tumorilor neuroendocrine; impactul excesului de aldosteron asupra inimii; legătura dintre hormonii tiroidieni și patologia cardiovasculară; efectele excesului sau deficitului de hormon de creștere în acromegalie, atât la copii, cât și la adulți.

„Hormonul de creștere care are acțiuni ubicvitare în organism este dăunător sănătății cardiovasculare atât când este în exces, cât și atunci când este în deficit sever, atât la copil cât și la adult", a spus prof. univ. dr. Cătălina Poiană, medic primar Endocrinologie.

Boala cardiacă carcinoidă

Această afecțiune apare ca o complicație a tumorilor neuroendocrine, în special ale intestinului subțire. Tumorile produc markeri biologici care declanșează sindromul carcinoid, iar peptidele secretate în exces pot afecta grav valvele inimii.

Cătălin Poiana a spus că boala cardiacă carcinoidă presupune o complicație care apare în cadrul tumorilor neuroendocrine, în special cele care au drept localizare tractul intestinal, intestinul subțire, și care produc o serie de markeri biologici care determină sindromul carcinoid.

O complicație a sindromului carcinoid este afectarea valvulară cardiacă a acestor peptide care se produc în exces și care reprezintă un element de prognostic sever în evoluția unui pacient cu o tumoră neuroendocrină.

Mai multe detalii, aici:

 

