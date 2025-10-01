Are amiotrofie spinală. Cine a cunoscut oameni cu această boală știu cât de inteligenți și de puternici sunt. Noi, cei de la DC News, am avut, ani de-a rândul, în redacție un astfel de om minunat.

Amiotrofia spinală este o boală genetică gravă care afectează celulele nervoase responsabile de mișcare (neuronii motori). Practic, neuronii din măduva spinării și trunchiul cerebral care controlează mușchii se degradează progresiv. În lipsa stimulării nervoase, mușchii se atrofiază. Se ajunge la slăbiciune musculară severă și la pierderea funcțiilor vitale precum mersul, folosirea mâinilor, respirația și deglutiția.

Dar acești oameni minunați au alături mereu un om care le face drumul mai ușor prin viață. Și când ei nu pot merge, poate mama lor. Cum spune chiar Dana Mierluț, mama îi este ca o umbră, „suntem ca nesul, doi în unu”. Pentru că mamele acestor oameni sunt îngeri. Își dedică întreaga viață copiilor, îi fac să devină independenți, în ciuda destinului care i-a aruncat într-un scaun cu rotile. Și oamenii cu amiotrofie spinală (SMA) sunt independenți, fac lucruri mari, chiar dacă sunt, toată viața, într-un vechiul cu două roți. Ei se bucură mai mult de orice lucru care nouă ni se pare banal.

Vă invităm să o cunoașteți pe Dana Mierluț, o tânără cu o amiotrofie spinală. A fost prezentă la „HEALTH FORUM III: Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate”, conferința organizată de DC News Media Group.

Dana Mierluț nu a lăsat ca boala să-i fie sentință, ci un motiv să lupte pentru viață, să devină vocea celor care trăiesc cu amiotrofie spinală și să arate că prevenția poate schimba destine. Povestea ei este inspirație, iar puterea de a merge mai departe, în ciuda tuturor piedicilor, este lecție pentru noi toți.

Acest text este și un omagiu pentru colega noastră, Rodica Mitu, care a trăit cu aceeași boală și ne-a arătat ce înseamnă curajul și demnitatea. Amintirea ei și lupta Danei Mierluț sunt dovezi că, dincolo de statistici și date, vorbim despre oameni reali, despre povești care merită ascultate și despre vieți care pot fi salvate. Și toate povești au un factor comun: Mama. Femeia fără de care acești oameni nu ar fi ajuns Oameni cu „o” mare.

Dana Mierluț când era mică

„Mă bucur să văd că se dorește schimbarea. Așteptă să o și văd în practică. S-a vorbit despre statistici, despre date, dar e ușor să uităm uneori că în spatele lor se află oameni și povești reale. Iar eu sunt un exemplu negativ în acest sens, la ceea ce se întâmplă dacă nu avem prevenție.

Acum 30 de ani, când m-am născut eu, nu exista tratament pentru amiotrofie spinală (SMA), care este o boală ce afectează mușchii, neuronii motori. Practic, în timp, eu am pierdut capacități. Am pierdut funcții. Nu am putut să merg niciodată, dar am pierdut și capacitatea de a-mi folosi mâinile și lucrurile evoluează pentru că această boală nu prea iartă. Și se zice că e o boală care doar ia, nu și dă. Și acum riscul cel mai mare care îi afecteaza pe copiii noștri e să nu mai poată să respire singuri și să aibă deglutiție ok.

Noi am făcut asociația SMA care îi sprijină. În asociația noastră avem mai mult de 200 de familii cu adulți și copii cu SMA. Pare o boală rară, știți, dar nu e chiar așa, pentru că dacă ne uităm în statistici, 1 din 40 de persoane este purtătoare de această boală. Iar dacă doi purtători au un copil, sunt 25% șanse ca fiecare sarcină să fie cu SMA.

Cu cât e mai grav, este mai greu, iar asta înseamnă mai mulți bani investiți, pentru că uitați-vă la mine... Mama e aici. Mama a fost toată viața mea poate umbra mea. Noi avem o glumă: Suntem ca ness-ul, 2 în 1. Unde sunt eu este și ea.

Ce face screening neonatal? Dacă un copil la naștere, un test e 35 lei, e o glumă când ne gândim la cât costă și la faptul că în România nu se oferă gratuit prin program național... Acest copil poate să aibă o viață normală. Avem copii, cazuri concrete, la doi ani, care au fost diagnosticați prin screening și acum se bucură de copilărie și au același tip de boală, tip 2, ca mine.

Imaginați-vă cum vor fi ei când vor ajunge la 30 de ani. Vor fi actori normali, adică persoane în societate care vor contribui activ, care vor ajuta, care nu vor lua, ci vor da, pentru că o caracteristică a acesti boli e inteligența. Cunosc o grămadă de copii extrem de ingeligenți care știu sigur că ajunși la maturitate vor face lucruri mari și vor ajuta țara asta.

De aceea, cred cu tărie că e important să investim în ei. Cu cât investim mai devreme, o sumă mică, infimă poate, cu atât rezultatele se vor vedea mai târziu și îi va ajuta atât pe ei, cât și România. Asta ne dorim până la urmă, nu?", a zis Dana Mierluț, Social Media Manager, Asociația Familia SMA și pacient cu SMA, în cadrul dezbaterii DC Media Group HEALTH FORUM III: Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate.

În încheiere, vă lăsăm și ce spunea jurnalista Rodica Mitu despre această boală:

„Să îți zic un secret: petrec mai mult timp uitându-mă la cerul liber decât pe stradă... „alerg" cu gândul printre nori și zăresc o infinitate de posibilități; deși nu m-ar fi deranjat să alerg și pe strada cea lungă și plictisitoare, atunci nu ar mai fi deloc plictisitoare și statică, ci totul ar fi în mișcare...

Aaa, am uitat să îți zic în descriere: eu nu pot să merg. Ți-ai schimbat imaginea inițială despre mine? Da, probabil că acum mă vizualizezi într-un căruț... și uite așa acum simt nevoia să îți povestesc totul despre mine și nu au trecut nici măcar trei minute! Eu? Păi.. am fost așteptată cu nerăbdare de părinții mei (un tată mereu pus pe glume și o mamă ce mă iubește până în străfundul oaselor). N-am avut o copilărie ruptă din povești, ci mai degrabă una completă: cu momente de fericire și tristețe, zâmbete și lacrimi, dorință de înțelegere și confuzie... multă confuzie. Nu puteam să-mi explic ce se întâmplă: de ce ceilalți copii mergeau punând câte un picior în fața celuilalt, iar mie nu-mi ieșea asta?! Am apelat la părinți. Răspunsurile lor au fost mai mult bâlbâite.

Bunicii nici că ziceau ceva, mătușa era mai mult plecată de acasă, iar de la ceilalți copii nu primeam decât o expresie ciudată pe față. Pffoai! Am decis că rămân la varianta: „ești un copil normal, doar că nu mergi". De cuvinte ca „măduvă", „biopsie", „exon", „genă" nici nu mai povestesc, o să consider că am avut norocul de a învăța anatomie și medicină încă de mică, ca un copil strălucit ce sunt.

Mi s-a spus ca am fost una la 1 milion, deja începusem să mă simt specială. Asta până să aflu pe google că o persoană din 10.000 are amiotrofie spinală. Apoi a urmat perioada faimoaselor „de ce’uri". De ce eu? Când, unde am greșit și cu ce??! Oare ar trebui... ? Dar dacă nu pot? Dacă dezamăgesc? Ar fi bine totuși... ? Nu... Dacă eșuez? Întrebările m-au derutat, aruncându-mă pe un drum al nesiguranței. Pe la 16 ani am luat un viraj la dreapta și am văzut că lucrurile s-ar putea să nu fie atât de gri pe cât credeam. La 17 m-am trezit în fața unui semafor:

Roșu: De Ce Eu?????

Galben: îți place așa? nu..

Verde: AJUNGE!

Și asta a fost. Dacă răspunsurile la întrebările mele nu mă mulțumesc, de ce să-mi pierd timpul cu ele? Am înțeles că fericirea nu depinde „de ceea ce ești sau deții, ci de ceea ce gândești". Nu sunt o victimă, decât dacă aleg eu asta, iar personal, sunt o fană a cuvântului luptătoare. Un lucru greșit pe care l-am făcut a fost că am așteptat să fiu ajutată, să se schimbe ceva, am așteptat pastila „miracol", în loc să acționez, să exploatez la maximum fiecare moment din zi.

Apoi, am început să mă implic și să iau situația în mâini. Acum sunt la facultatea „Contabilitate - Informatică de Gestiune" din Constanța și cam am planuri mari pentru mine! Am învățat că te poți afla la Burj al-Arab într-o piscină cu cocktail-uri la discreție, iar în secunda 2 poți fi gol pușcă la polul nord și șters de pe lista lui Moș Crăciun. Depinde de tine dacă rămâi blocat în jocul lui „de ce eu?" sau scoți asul din mânecă și descoperi „ce pot să fac ca să îmi fie mai bine?".

Indiferent de ce alegi, întotdeauna alegerea e a ta. Spre surprinderea mea, aproape toți oamenii pe care i-am întâlnit mi-au spus că înțeleg prin ce trec. Eu zic, că dacă cineva s-ar pune în locul unei persoane cu handicap pentru trei zile, la final ar putea să spună că ar avea o mică idee de cam cum e cu rampele inexistente, bordurile prea înalte, privirile insistente...

Dar ceea ce contează cu adevărat nu au cum să vadă... pentru că se află într-un sertăraș închis cu cheie la mine/tine în suflet. Pe al meu l-am deschis cu ajutorul unui prieten drag, iar acum încerc să fiu eu prietenul pentru cinci copii cu dizabilități care sunt în clasa I. E destul de greu să înțelegi de ce tu nu ești ca „ceilalți", mai ales când ești micuț. Ursuleții de pluș, acadelele, călătoriile, banii „remediază" problema pe moment... dar soluția e destul de simplă: să vorbești. Capacitatea noastră de înțelegere este foarte ridicată, iar atunci când începem să vorbim despre ceea ce simțim, despre întrebările și temerile noastre... încet, încet durerile vor arde... iar cenușa va fi spulberată de un zâmbet. Cheia e comunicarea.

Să presupunem că există o fată de 15 ani, Clara, ce suferă de x boli. Părinții ei au o situație materială medie, dar cu ajutorul familiei și prietenilor au strâns o sumă mare de bani, iar Clara este tratată în străinătate de cei mai buni medici. Până în acest moment, a suferit patru intervenții chirurgicale, iar medicii spun că cea de-a cincea va avea succes. Cum îți sună? Pai... am putea zice că sună foarte bine: părinții au făcut rost de banii necesari, au dus-o în străinătate, iar ultima operație va avea succes; cineva chiar ar putea scăpa și un „ce norocoasă". Dar prin ceea ce a trecut Clara puțini se gândesc. Clipele de suferință, nu fizică, ci psihică sunt trecute cu vederea. Situația este văzută în ansamblu și nu în profunzime. E foarte important să ai cu cine să vorbești, să te ia cineva în brațe și să îți zică că "totul va fi bine".

De aceea eu aleg să mă implic în profunzime. Am început cu cinci copii și sunt sigură că apoi fiecare dintre ei vor fi alături de alți cinci sau poate mai mulți sau poate doar unul, dar numai așa situația poate începe să se schimbe. Aaa! Stai! Jocul nostru!!

Încă te provoc să îți dai seama cine sunt: nu vreau să mă vizualizezi, ci să mă înțelegi, să vezi acel amănunt care face diferența. Hai să te ajut puțin: eu sunt diferită, nu pentru că nu merg, ci pentru că în lumea mea, în viziunea mea, fiecare om are puterea de a crea... o să merg chiar mai departe și o să spun că fiecare dintre noi are puterea de a-și crea propria lui lume, una mai bună după inima și dorințele sale.

Dacă eu îmi creez o lume mai bună și tu încerci să creezi o lume mai bună și cel de lângă tine și cel de lângă cel de lângă tine încearcă, astfel se formează un întreg frumos. Ne împărțim în persoane ignorante, în persoane ce se implică în viața persoanelor cu dizabilități atunci când au ocazia, în persoane ce se implică constant și fac din asta un stil de viață și în persoane care trăiesc o viață spunând în stânga și în dreapta ce nedrept este că există și astfel de oameni cu probleme și cât de prost se simt că nu au cum să le ajute.

Poate nu toți dispunem de o situație materială pentru a ajuta, poate nu toți dispunem de timp să facem voluntariat (deși asta e o problemă discutabilă!) dar cu siguranță cu toții avem o inimă ce o putem deschide către cel de lângă noi, un zâmbet de oferit, un gând bun - aceste detalii fac diferența între o viață gri și una frumos desenată. Aleg să mă implic nu numai în viața persoanelor cu dizabilități, ci în viața tuturor celor din jurul meu, tuturor celor pe care îi iubesc. Ți-ai format o idee despre cum sunt?

Sunt Rodica, am 20 de ani și mi-am propus să schimb viața persoanelor prezente în viața mea. Tu ce faci cu cele din viața ta? (Se spune că toți tinerii sunt viitori foști idealiști, eu vreau să demonstrez contrariul. Acum că știi atâtea lucruri despre mine și gândirea mea, îmi permit să îți povestesc ca unui prieten bun planurile mele de viitor, visele mele cele mai ascunse... unul dintre ele este, ca până la 35 de ani, să înființez o fundație în care voi lucra cu copii cu dizabilități; vreau ca în loc de cinci copii să ajut 500, să îi învăț să se descopere pe ei și să descopere puterea de a crea. E o dorință mare pentru care va trebui să lucrez mult, da' nu mă sperii și nu spun „nu se poate", „nu am bani", spun că într-o zi voi reuși să construiesc și asta!)”