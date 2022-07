Ce crede Badea că va urma, după ce a primit un mesaj de la Capatos: 2.000 euro pe seară, dacă vrei masă

„Ce cred că se va întâmpla: omul civilizat de pe planetă va trebui să se împrietenească din nou cu munca. Se va tăia mult din harneală. Din vrăjeală. Din prosteală. Din am eu un proiect. Munca e bună la om”, a spus Mircea Badea, miercuri seară, la Antena 3.

De asemenea, a dezvăluit și ce mesaj a primit din partea lui Dan Capatos. „Capatos mi-a răspuns la un storie pe care l-am pus pe Instagram cu dobânzile. Mi-a dat cu un club la mare, clubăreală. Și zice: 2.000 euro pe seară, dacă vrei masă. Și este sold out, VIP tickets. (...) Asta cu 2.000 euro pe seară... și asta vine pe un val care se termină”, a mai zis Mircea Badea.

Dan Capatos, de la Xtra Night Show, a spus că Mircea Badea este genul de coprezentator sau partener la o emisiune lângă care nu ai cum să te relaxezi, fiind un tip extrem de inteligent.

„Mircea Badea este genul de coprezentator sau partener la o emisiune lângă care nu ai cum să te relaxezi. Am o comunicare foarte mișto cu el. Avem același gen de umor. Am pretenția că pot să-i fac față. Este un tip extrem de inteligent. Are niște sclipiri... Nu vreau să jignesc, dar mulți înțeleg la o secundă-două ce a vrut să zică Mircea Badea. În direct, te faci de c#cat, dacă nu ai prins-o”, a zis Dan Capatos.

La un moment dat, chiar s-a discutat despre începerea unei emisiuni cu Dan Capatos și Mircea Badea, dar proiectul nu s-a mai concretizat, cel puțin până în prezent.

De asemenea, Dan Capatos a zis că Mircea Badea este foarte loial.

„Dacă este prietenul tău, se aruncă în foc pentru tine. Este de o loialitate... cum este oricărei idei pe care a îmbrățișat-o și a dus-o mai departe”, a mai zis Dan Capatos la podcastul LA MIJLOC.

Amintim că Teo Trandafir i-a făcut o propunere lui Mircea Badea.

Despre acest subiect, Mircea Badea a vorbit la Antena 3.

„Am vorbit cu Teo care m-a întrebat dacă nu vreau să facem o cioacă pe net. I-am zis... să facem, da, dar eu abia aștept să mă las de asta cu apărutul, cu maimuțăreala, pentru că mi-a ajuns până peste cap. Dar dacă este să facem așa ceva să râdem... facem să râdem, da”, a zis Mircea Badea la Antena 3.

