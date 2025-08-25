Ce boli poți lua dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată împotriva COVID-19. Dar cu una nevaccinată? Când poți face cancer

Unul dintre ele: Că sexul cu o persoană vaccinată ar putea fi periculos. Realitatea medicală e alta: Riscurile sunt exact aceleași, fie că partenerul tău este vaccinat sau nevaccinat. Adică... da, poți face și cancer dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată. La fel și cu una nevaccinată. Anumite forme de cancer pot avea ca punct de plecare boli cu transmitere sexuală, însă asta nu are nicio legătură cu vaccinarea anti-COVID.

HPV (Virusul Papiloma Uman) se transmite prin contact sexual și este responsabil de apariția cancerului de col uterin la femei, dar și de alte tipuri de cancer (anal, orofaringian, penian). Din acest motiv, vaccinarea anti-HPV este atât de importantă, mai ales la fete și băieți înainte de debutul vieții sexuale.

Bolile cu transmitere sexuală (BTS) se pot lua de la oricine - indiferent dacă sunt vaccinate împotriva COVID-19 sau nu, dacă nu sunt luate măsuri de protecție. Cele mai cunoscute sunt:

HIV/SIDA

Sifilis

Gonoree

Chlamydia

Herpes genital

HPV (virusul papiloma uman – poate duce la veruci genitale și cancer de col uterin)

Hepatita B

Acestea nu au nicio legătură cu vaccinarea anti-COVID. Le poți lua la fel de ușor de la o persoană vaccinată sau de la una nevaccinată.

Cum te protejezi?

Folosește prezervativul pentru a reduce considerabil riscul de transmitere. Fă testări periodice, mai ales dacă ai parteneri noi. Vaccinarea împotriva HPV și a hepatitei B îți oferă protecție suplimentară. Discută deschis cu partenerul despre sănătatea sexuală.

Sexul cu o persoană vaccinată anti-COVID nu îți transmite nimic legat de vaccin. Singurele boli pe care le poți lua sunt cele care există dintotdeauna și care se transmit prin sex... și asta se aplică la fel, indiferent dacă partenerul e vaccinat sau nu.

Așadar, protejează-te responsabil și informează-te din surse sigure. Nu de pe contul de Facebook al medicului conspiraționist Flavia Groșan.

Amintim că doctorița spusese că un tânăr în vârstă de 32 de ani a fost diagnosticat cu dureri puternice în piept, oboseală extremă, senzație de ceață mentală și dureri în gât, după ce a avut relații intime cu partenera sa vaccinată anti-COVID-19.

Potrivit specialistei, simptomele au apărut imediat după expunerea la fluidele corporale ale partenerei și ar putea fi explicate prin fenomenul cunoscut sub denumirea de „shedding” - eliberarea de proteine spike în mediul înconjurător de către organismul unei persoane vaccinate.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică - fluide corporale, orice - la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește „shedding” (eliminare de particule virale post-vaccin)”, a explicat Flavia Groșan.

„Acesta este un caz în care bărbatul nu a fost vaccinat și a fost clar sensibil la proteinele spike pe care le-a primit de la partenera sa. Unele persoane pot fi foarte rezistente, dar altele pot prezenta reacții severe”, a mai explicat medicul.

„Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său”, a avertizat medicul Flavia Groșan pe pagina sa de Facebook.

Apoi a șters postarea.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți-vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters-o”, a transmis Flavia Groșan, primar pneumolog.

Guvernul României a adoptat, la propunerea Ministerului Sănătății, un pachet important de modificări legislative care marchează un pas în direcția creșterii accesului pacienților la servicii medicale esențiale. Noile reglementări vizează atât extinderea programelor de prevenție, precum vaccinarea anti-HPV, cât și consolidarea măsurilor de control și prevenție a infecțiilor asociate asistenței medicale, una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă spitalele din România.

Una schimbările notabile este extinderea gratuității vaccinării anti-HPV pentru un segment semnificativ mai larg al populației. Astfel, în urma adoptării acestor noi reglementări, vaccinul va fi disponibil fără costuri pentru fete și băieți cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani.

Pentru a facilita accesul efectiv la vaccin, procesul de decontare a fost simplificat prin implicarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Vaccinurile vor putea fi obținute din farmacii cu circuit deschis, aflate în relație contractuală cu CNAS, urmând ca administrarea să fie efectuată de către medicii de familie sau specialiști. Ministerul Sănătății a subliniat că resursele financiare necesare vor fi transferate de la bugetul de stat către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Doctorul Ciprian Cristescu, medic primar Obstetrică-Ginecologie la Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit despre HPV.

„Care ar fi factorii de risc pentru cancerul de col uterin?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„99% din leziunile de pe colul uterin sunt date de un virus care se mai cheamă HPV sau human papillomavirus. Există mai multe tipuri ale acestui virus, unele care au risc crescut de a da leziuni pe col și a se transforma în cancer și altele cu risc scăzut care dau verucile. Din acestea cu risc scăzut cele mai frecvente sunt tipurile 16 și 18 și, de asemenea, există test pentru, de exemplu, sunt femei care nu vor Papanicolau, vor direct testare HPV să vadă dacă sunt infectate sau nu.

(...) Restul de 1% pot interveni factorii genetici, dacă în familie există femei care au avut cancer, nu neapărat de col, cancer genital în general, cele care au parteneri multipli pentru că acest virus în marea majoritate se transmite pe cale sexuală, atunci cele care tot schimbă partenerii normal că au risc mai mare”, a precizat dr. Cristescu.

Protecție împotriva HPV

„Prezervativul, da, și la HPV s-a constatat că scade rata de transmitere dacă se folosește prezervativul. De asemenea, HPV-ul există și la bărbați, și la bărbați poate să dea leziuni canceroase la nivelul penisului, la nivelul laringian, la nivelul buzei, în funcție de tipul de sex pe care îl practică. Atunci, în anumite țări și bărbații se testează de HPV. De asemenea, fumatul. Veruca nu e canceroasă, de aia vă spun, deci acestea sunt tipurile de HPV care nu dau cancer. (n.r cine are verucă) Ar trebui să se testeze de toate tipurile de HPV. Ideea e că la femei e mult mai frecvent decât la bărbați, bărbații sunt purtători, dar femeia, prin contactul sexual și sperma care rămâne în vagin, ea e expusă mult mai mult decât bărbatul.

Ultima cucerire acum, ca să zic așa, după anul 2000 s-a inventat acest tip de vaccin, anti HPV, care la început avea doar trei tipuri de HPV: 16, 18, 31. Acum a ajuns la nouă valențe, din care șase valențe sunt cu risc crescut de cancer și alte trei valențe, exact ce vorbeați și dumneavoastră vizavi de veruci și toate celelalte. În mod normal, se vaccinează înainte să se înceapă viața sexuală, dar are rost cât timp are activitate sexuală femeia”, a mai explicat dr. Cristescu.

