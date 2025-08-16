Cât te sigure sunt scanerele din aeroporturi în timpul sarcinii

Află în articol dacă scanerele corporale și detectoarele de metale utilizate în aeroporturi prezintă riscuri pentru femeile însărcinate sau pentru făt.

Scanerele corporale din aeroporturi sunt de două tipuri: pe bază de radiofrecvență și pe bază de raze X. Scanerele cu radiofrecvență nu utilizează radiații ionizante și, prin urmare, nu expun utilizatorii sau fătul la radiații periculoase. Cele cu raze X folosesc radiații de intensitate foarte scăzută, care nu pătrund în piele și doar creează imaginea conturului extern al corpului. Organele interne primesc o doză neglijabilă.

Expunerea la aceste scanere este considerată sigură și nu crește riscurile asupra sarcinii. Riscurile de fond pentru orice femeie însărcinată sunt de aproximativ 3% pentru malformații congenitale și 15% pentru avort spontan, independent de trecerea prin aceste dispozitive.

Aparatele de scanare pentru bagaje emit radiații mult mai slabe decât aparatele medicale. Este sigur ca femeile însărcinate să continue activitatea în preajma acestor dispozitive.

Ce se întâmplă cu obiectele scanate

Detectoarele de metale și aparatele portabile de control nu emit radiații ionizante, ci câmpuri magnetice de intensitate scăzută. Acestea sunt considerate sigure și nu produc daune biologice, chiar și în cazul expunerilor repetate. Spre comparație, imagistica prin rezonanță magnetică folosește câmpuri mult mai intense și este considerată sigură, scrie hps.org.

Expunerea la radiațiile provenite din aparatele de securitate din aeroporturi nu afectează obiectele scanate, precum biberoanele, alimentele, plantele, dispozitivele electronice sau medicamentele.

În concluzie, atât trecerea prin scanerele corporale și detectoarele de metale din aeroporturi, cât și expunerea la aparatele pentru bagaje nu reprezintă un risc pentru sănătatea femeilor însărcinate, a fătului sau pentru obiectele transportate.

