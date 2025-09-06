Data publicării:

Cât de des este bine să ne spălăm pe cap, potrivit medicilor

Autor: Doinița Manic | Categorie: Sanatate
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Află în articol ce spun medicii despre cât de des este bine să ne spălăm pe cap.

Să te speli sau să nu te speli pe cap? Aceasta ar putea fi întrebarea de fiecare dată când intri la duș. Dr. Dawn Davis, dermatolog la Mayo Clinic, spune că, atunci când vine vorba de scalp și păr, există o nouă tendință online: spălatul mai rar pe cap. Iată ce ar trebui să iei în considerare atunci când vine momentul să îți speli părul.

„De multe ori ne gândim la spălatul pe cap ca fiind benefic pentru păr. Dar uităm că trebuie să avem grijă și de scalp”, spune dr. Davis.

Ea explică faptul că, dacă nu îți speli părul regulat, scalpul nu se curăță corespunzător.

„Și asta poate duce la acumularea de celule moarte și reziduuri de sebum pe scalp, ceea ce poate provoca dermatită sau mătreață, iar aceste probleme sunt adesea inconfortabile și provoacă mâncărimi”, spune ea, scrie Mayoclinic.com.

Fiecare tip de păr are nevoi diferite

 

Fiecare persoană are un tip de păr și nevoi diferite. Totuși, există câteva recomandări generale de luat în calcul atunci când vine vorba de spălatul pe cap.

„Pentru persoanele de culoare, rutina recomandată este de una până la două spălări pe săptămână, la câteva zile distanță, pentru a evita uscăciunea în cazul spălării zilnice”, spune dr. Davis.

„Pentru persoanele cu pielea albă, recomandăm spălatul o dată la două-trei zile, cel puțin. Unii pacienți se pot spăla chiar zilnic, în funcție de nevoile părului sau ale scalpului lor”, a mai spus medicul.

Ce facem dacă avem mătreață

 

În cazul celor care au probleme precum mătreața, rutina de igienă a părului trebuie adaptată.

Mătreața este cea mai comună formă de dermatită seboreică și apare sub forma unor scuame pe scalp, fără roșeață sau iritații severe. Ea poate fi, de obicei, ținută sub control prin folosirea regulată a unui șampon blând sau medicamentos, care să reducă excesul de sebum și acumularea de celule moarte.

