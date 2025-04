Cât costă să explorezi lumea în doi timp de un an. Povestea cuplului călător care a renunțat la viața din București pentru a călători / video

Claudia Isai și Marius Poto au povestit, în exclusivitate pentru DC News, cum a început povestea lor. Înainte de a începe să călătorească, Claudia Isai a lucrat în domeniul resurselor umane, recrutare, zona IT și consultanță, iar Marius Poto a lucrat în vânzări și business development în IT. Experiențele din voluntariat și călătoriile în diverse țări le-au trezit dorința de a explora lumea, iar într-o zi au decis să pornească pe un drum propriu.

„Eu am lucrat în zona de vânzări, business development, tot în IT, dar în organizația aceasta internațională de voluntariat, cu foarte multe proiecte internaționale, a intrat în noi virusul călătoriei. Am avut experiențe internaționale. După facultate eu am locuit un an în Malaezia și am avut un proiect în Vietnam, am mers și prin India... Claudia a făcut proiecte în Turcia, în Cehia și atunci când începi să călătorești mai mult îți dai seama că ai văzut foarte, foarte puțin din lumea asta mare și îți vine foarte greu să stai într-un singur loc și îți vine să călătorești și să vezi.



Eram în București și ne-am dat seama că nu putem să facem ce ne dorim cu 22 de zile de concediu, să călătorim și în țară, să călătorim și în afară, să citim și cărți, să stăm și în familie. În același timp, simțeam că trebuie să pornim pe un drum propriu și aveam direcția aceasta de educație și turism. Cum putem face asta? Să călătorim. Mai întâi să devenim musafiri, ca apoi să devenim gazde în țară.



În același timp, neavând anumite lucruri materiale – credite la casă, nu aveam copii – și simțeam că acela e momentul să facem o schimbare și am luat decizia să călătorim.



Călătoria a început un an și ceva mai târziu pentru că a trebuit să economisim bani, să ne facem planuri. Nu am plecat de pe o zi pe alta”, a spus Marius Poto.

Cât au costat toate aceste călătorii

Călătoriile cuplului au costat 12.000 de euro pentru un an, fiind gândite ca o experiență de durată și în profunzime. Aceștia au economisit mergând cu autostopul, fiind găzduiți de localnici și evitând cheltuielile mari pe cazare și mâncare, preferând autenticitatea și contactul direct cu oamenii și cultura locurilor.

„Timp de un de zile am călătorit cu 12.000 de euro, dar noi am dorit să fie o călătorie pe termen lung, dar să fie o călătorie în profunzime. Am pornit în România. Am mers 4 luni de zile în România cu autostopul pe la localnici, am traversat toată țara, că am dorit să interacționăm cu tot ce înseamnă zona culturală, naturală, istorică, religioasă, gastronomică, dar la firul ierbii, nu să stai la un hotel, și să interacționăm cu oamenii. Faptul că am făcut autostopul, faptul că am fost găzduiți de oameni ne-a scăzut cheltuielile zilnice cu foarte mult.



Apoi am plecat în afară și am ajuns din România până în Hong Kong, la fel, din aproape în aproape. De multe ori pe la localnici, cu autostopul, mâncam tradițional, deci nu cheltuiam foarte mulți bani pe mâncare la restaurante scumpe. Cel mai mult cheltuiam pe experiență.



Când ajungi într-o zonă poți să stai cu 5 dolari aproape de plajă, la un bungalow extraordinar și să te simți mai bine sau poți să stai la un hotel cu 100 de dolari la 2 km de plajă, dar ai trei camere, două jacuzzi de care nu ai timp să te bucuri pentru că stai să vezi apusul sau răsăritul pe plaja respectivă. Cu timpul ne-am dat seama de aceste lucruri”, a spus Marius Poto la DC News.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News