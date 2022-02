Cât câștigă Godină ca polițist. Ce SALARIU are

Marian Godină a dezvăluit ce salariu are dupa 16 ani de vechime în Poliție.

"Consider că e de interes public să se știe ce salariu are un polițist de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, după 16 ani vechime, petrecuți toți doar în operativ. Cel puțin, pe mine m-ar interesa să știu asta dacă nu aș fi polițist și aș ști astfel și ce așteptări să am de la el. Eu nu mă raportez la alții, la alte meserii, ci vorbesc strict despre meseria de polițist.", a declarat polițistul.

Marian Godină a făcut toate calculele pentru a explica întreaga sumă.

"Am încasat un salariu de 3689 de lei, din care 872 de lei îi reprezintă orele de weekend, adică bani pe care nu i-aș fi luat dacă nu aș fi lucrat sâmbăta și duminica.

La suma de 3689 de lei s-a adăugat norma de hrană în valoare de 1002 lei și norma de echipament (care va fi tăiată) în valoare de 262 de lei. Deci 3689+1002+262=4953 de lei (total pe card).

Pentru acuratețe, spre sfârșitul lunii ianuarie, de prin 22 ianuarie, cred, am intrat în concediu, astfel că salariul ar fi fost cu vreo 100-150 de lei mai mare pentru cele câteva zile în care am fost în concediu.

Concediul l-am prins mai mult în luna februarie, deci în martie voi lua salariul mult mai mic. Ținând cont că am 15 ani vechime și gradul profesional de agent șef (4 trese) și ăsta e salariul meu, probabil că la început, fără vechime, vă veți apropia de vreo 3500 de lei salariu, dacă aveți norocul să lucrați și weekend-uri. Dacă veți lucra numai de luni până vineri, în jur de 3000 de lei.", a explicat polițistul.

"Explicații pentru colegii care îmi vor spune că parcă eram mulțumit de salariu când ei au protestat: Nu am zis nicio clipă că avem salarii mari, nici eu nu eram mulțumit de salariu, dar la vremea aia, în plină pandemie, am considerat total inoportun momentul ales pentru proteste. Încă am aceeași părere, că la acea vreme nu aș fi protestat.", a scris Godină.

