Casa Română de Cultură Getafe, în slujba limbii și a culturii române. Laura Cătălina Dragomir: Ideea înființării a pornit de la entuziasmul unor oameni / Video

„Artiștii, arta reprezintă o formă de a reacționa. Pentru a reuși, noi nu trebuie să uităm de unde am plecat și unde am ajuns. Arta celui care emigrează este arta celui care se gândește la România, atâta timp cât știe ce va face în următorii ani. Aici nu mă refer neapărat la anii de viață, ci la anii de muncă. Într-o lume în care ne este greu să distingem ce este mai dăunător: să respingem nația pe care o reprezentăm sau să alegem să o utilizăm în beneficiul propriu, menirea artistului nu se poate termina prin terminarea produsului creației sale. De aceea, condiția emigrantului trebuie să devină treaba de căpătâi a artistului diasporean.

Artiștii trebuie să lucreze la demnitatea unei comunități și cu demnitatea unei comunități stabilind unde se pun acele linii peste care nu se poate trece atunci când este vorba despre identitatea unui popor.

Păstrarea și evidențierea obiceiurilor și tradițiilor românești, atât în comunitățile din diaspora, cât și în țările noastre de reședință, a devenit o prioritate culturală esențială. Practicile culturale pe care noi le-am moștenit de-a lungul generațiilor pot să contribuie semnificativ la un dialog cultural global pe care noi să-l stabilim și la o înțelegere reciprocă.

Diaspora românească, cea din Spania, reprezintă o comunitate extinsă și diversificată de români care au ajuns să trăiască în afara granițelor țării noastre. Această dispersie geografică a populației românești a dus și la formarea unei comunități cu niște caracteristici culturale unice, dar și la niște oportunități semnificative de îmbogățire și de schimb cultural reciproc”, a spus Laura Cătălina Dragomir, purtătoarea de cuvânt a Casei Române de Cultură Getafe.

Cum a pornit ideea de a înființa Casa Română de Cultura Getafe

Laura Cătălina Dragomir a dezvăluit în cadrul emisiunii „Bogățiile României din Diaspora!" cum a pornit ideea de a înființa Casa Română de Cultură Getafe.

„Ideea înființării Casei Române de Cultură a pornit de la entuziasmul unor oameni. Totul se rezumă la oameni, la intențiile de suflet. A pornit de la ideea că atunci când se tratează de nevoile socioculturale ale diasporei, nu se poate acționa la hazard. Se impune existența unui plan bine stabilit pentru identificarea și promovarea unor obiective culturale românești în diaspora, pentru că foarte mult timp s-a mers pe sistemul de încropire a unor proiecte pentru diaspora românească.

Noi ne-am gândit că trebuie să existe un proces bine structurat și susținut. Pentru început cred că a fost vorba de entuziasmul unor oameni, de bucuria unor oameni de a se găsi împreună și de a lucra pentru binele fiecărui român aflat în Spania, fiindu-ne bine nouă la nivel individual, simțindu-ne comozi în interior acestui proiect să-i fie bine și României.

Este destul de complicat să urnești un mecanism, să faci să se întâmple niște lucruri. Sprijinul este relativ redus. Noi am întrebat, am vorbit între noi și din colaborarea noastră la nivel individual și la nivel de grup cu comunitățile românești din Spania. Am reușit să identificăm niște resurse disponibile, buget, rețele de contact, personal. Ne-am gândit că dacă vom avea dibăcia de a le aduce împreună, toate acestea pot fi alocate pentru niște proiecte de promovare culturală”, a declarat Laura Cătălina Dragomir, purtătoare de cuvânt a Casei Române de Cultură Getafe.

