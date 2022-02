Carmen Tănase a recunoscut tot. Adevărul despre relația cu fiul ei, Tudor: Mi-a fost teamă pentru mine. Atunci, eu ce fac?

”Nu vreau să i se întâmple nimic rău”

Întrebată de Denise Rifai dacă a exagerat vreodată cu grija faţă de fiul ei, Carmen Tănase nu s-a sfiit să recunoască public că are tendinţa să-l cocoloşească, însă doar din dorinţa de a-l şti în siguranţă. "Da. Sunt o mamă posesivă. Nu ştiu dacă e bine sau e rău. Fiind, practic, singura fiinţă care este din mine, sângele meu, cumva una cu mine, nu vreau să i se întâmple nimic rău. Şi de multe ori am suplinit eu ceea ce trebuia să facă el: să se descurce. Sigur că până la urmă a învăţat să facă asta. De exemplu, eu nu l-am lăsat să-şi ia carnet de condus la 18 ani pentru că mi-a fost teamă. Chiar mi-a reproşat că am fost egoistă şi că de fapt mi-a fost teamă pentru mine. Da, mi-a fost teamă şi pentru mine. Mi-a fost teamă că, Doamne fereşte, i se poate întâmpla ceva lui şi atunci eu ce fac? Toată grija asta pentru Tudor m-a făcut exagerată de multe ori. Nu e un lucru bun, ştiu asta, dar nu ştiu cum aş fi putut să fiu altfel. Am făcut şi eu cum m-am priceput. Şi cred că m-am priceput pentru că este un om minunat şi n-avea cum să fie altfel fără noi doi, cu tatăl lui până la 11 ani şi numai cu mine după aceea." a spus Carmen Tănase.

”Tudor este aerul meu”

Aceasta şi-a mai mărturisit regretul că are un singur copil. Tudor are 32 de ani, este regizor de film. L-a crescut singură de la vârsta de 11 ani, când actriţa a şi rămas văduvă la doar 39 de ani. Despre fiul său, actriţa spune că a mobilizat-o de fiecare dată să depăşească cumpenele vieţii. Tânărul a studiat la Amsterdam unde a şi locuit o perioadă iar de curând s-a întors în România. "Tudor este minunea vieţii mele. Băiatul meu este prietenul meu cel mai bun, este criticul meu cel mai aspru, este omul cu care eu râd cel mai mult, este omul cu care mă cert cel mai tare, pe umărul lui plâng, este primul care ştie orice mişcare fac, este aerul meu. Suntem foarte buni prieteni în continuare, locuim împreună şi n-am mai locuit amândoi de când el avea 18 ani. N-a fost uşoară adaptarea. Ne-am ciondănit mult, dar începem să ne reacomodăm unul cu altul. Acum grija mea este ca lui să-i fie bine şi mă străduiesc cât pot să particip la schimbarea distopiei în care trăim, pentru că el şi oamenii de vârsta lui şi cei mai mici din generaţia asta au nevoie de o lume normală." spune actriţa Carmen Tănase.

Aceasta recunoaşte că nu are o viaţă de familie perfectă cum, de altfel, nimeni nu poate spune. Recunoaşte că echilibrul în casă este mama sa în vârstă de 92 de ani, figura împăciuitoare care caută mereu să vină cu soluţii. "Mama mea este echilibrul în casă. De câte ori mă cert cu Tudor, vine să rezolve ea situaţia. Suntem o familie normală până la urmă. N-am mai locuit împreună de foarte multă vreme. E firesc să mai fie şi tensiuni. Da eu încerc să le fac cât mai multe bucurii, cât mai multe plăceri aşa cum mă pricep şi ne iese." este confesiunea fără ascunzişuri făcută în emisiunea lui Denise Rifai.

