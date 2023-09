Carmen Iohannis a desenat o inimă pe o masă de lemn din Satul pescăresc: Mi-am lăsat inima aici / foto

Klaus şi Carmen Iohannis, împreună cu ministrul Mediului, Mircea Fechet, au vizitat, începând cu ora 13,00, complexul Somova-Parcheş, iar apoi s-au întâlnit cu autorităţile tulcene pentru a discuta problemele cu care se confruntă, dar şi cu elevi ai Liceului de arte "George Georgescu", care, în ultimul an, au redecorat Satul pescăresc de la marginea oraşului Tulcea, conform Adevărul.



"Am admirat mesele în cherhanaua unde am avut întâlnirea cu autorităţile şi am vrut neapărat să văd cine le-a pictat. Mi se pare un lucru extraordinar ca elementele care definesc locul să fie preluate de copii de la Liceul de arte şi să fie folosite în acest fel", a declarat presei preşedintele Klaus Iohannis.



Prima doamnă a României s-a alăturat grupului de elevi şi a pictat o inimă pe o masă din lemn.



"Mi-am lăsat inima aici", a spus la final Carmen Iohannis.



Cuplul prezidenţial a primit din partea directoarei Liceului de arte "George Georgescu", Claudia Grigore, şi a elevelor un tablou cu o casă tradiţională din Deltă.



"E ca o sărbătoare pentru noi, o zi a excelenţei. Şi aşa noi tindem spre excelenţă, pentru că asta e miza noastră, să performăm cât mai mult pe domeniul ales de fiecare, iar astăzi e aşa o încununare. Suntem aici, pentru că merităm", a afirmat Claudia Grigore.



În Satul pescăresc, obiectiv realizat cu fonduri europene, preşedintele Iohannis s-a întâlnit şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, iar la finele vizitei a susţinut o declaraţie de presă în timpul căreia a subliniat frumuseţea Deltei Dunării şi a răspuns întrebărilor reprezentanţilor mass-media pe tema măsurilor fiscale, a ţintei de deficit şi pe tema accesului României în Schengen.



"Preşedintele Consiliului (n.r. - European) susţine aderarea sau intrarea României şi a Bulgariei în Schengen de când îl cunosc şi asta e de destul de mulţi ani, ca şi mulţi alţi politicieni. Cam toată Europa ne susţine, mai puţin Austria care face notă discordantă, dar, în perspectivă, am speranţa ca această chestiune să se rezolve. Oricum, intrarea României în spaţiul Schengen rămâne obiectiv naţional prioritar", a reiterat Iohannis.

