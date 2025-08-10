ChatGPT a decis: Acesta este cel mai frumos și „instagramabil” sat din România.

Inteligența artificială a fost întrebată care este satul din România cu cel mai mare potențial vizual pentru rețelele de socializare. Răspunsul său plasează pe primul loc un loc deja celebru în ghidurile turistice internaționale.

Care este cel mai frumos și „instagramabil” sat din România, conform ChatGPT? Modelul avansat de inteligență artificială a indicat fără ezitare satul Viscri. Localitatea din județul Brașov este cunoscută pentru casele sale colorate, arhitectura tradițională bine păstrată și atmosfera autentică, care atrage anual mii de turiști din țară și din străinătate.

Viscri se mândrește cu o biserică fortificată inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, străduțe pietruite și peisaje rurale pitorești. „Are un aer de poveste care arată superb în poze, mai ales la răsărit sau apus”, a subliniat AI-ul.

În completare, ChatGPT a menționat și alte sate cu potențial fotografic ridicat: Șirnea și Măgura (județul Brașov), Rimetea (județul Alba) și Maldărești (județul Vâlcea).

Potrivit inteligenței artificiale, aceste destinații nu doar că oferă priveliști spectaculoase, dar reușesc să transmită autenticitatea vieții rurale românești, devenind tot mai populare pe Instagram și alte platforme de social media.

Amintim că Regele Charles a venit de foarte multe ori în România și are o părere extraordinară despre țara noastră. A cumpărat proprietăți în România, la Viscri, și are o relație apropiată cu localnicii de acolo.

