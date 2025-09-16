Care e diferența dintre control medical și consult medical

Mulți folosesc termenii "consult medical" și "control medical" ca și cum ar fi același lucru. În realitate, în practica medicală, ele desemnează două situații complet diferite, fiecare cu rolul său în îngrijirea sănătății.

Confuzia poate afecta chiar felul în care îți urmezi tratamentul.

În lipsa acestei diferențieri, există riscul ca pacienții să înțeleagă greșit parcursul corect al îngrijirii.

Întrebarea apare tot mai des: când mergi la medic pentru prima dată, e consult sau control? Și ce se întâmplă atunci când revii pentru a discuta evoluția tratamentului, este același lucru sau nu? Medicii spun că nu, dar explicația exactă te-ar putea surprinde.

articol semnat Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical.

