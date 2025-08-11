Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat o nouă măsură pentru medicii de familie și cei din ambulatoriu: Serviciile medicale vor putea fi decontate doar după ce pacientul confirmă, printr-un cod primit prin SMS, că a beneficiat efectiv de consultație.

Președintele CNAS a declarat că această decizie vine după depistarea unor cazuri de fraudă în sistem, în urma clonării cardurilor de sănătate.

Măsura a stârnit reacții diverse, cum ar fi cea venită din partea Mihaelei Pop, medic de familie. Aceasta a catalogat ideea drept „sindromul dus cu pluta” și a pus sub semnul întrebării logica presupusei fraude.

„Se cheamă „sindromul dus cu pluta”! Cum dracu să-ți închipui că s-ar clona carduri de sănătate?!?!?! CUUUM? Păi de ce ar face cineva așa ceva? Ca să-l folosească la medic deși nu e asigurat? Că de furat n-are ce să fure de pe el!

Eu zic că, mai simplu, ar fi să valideze fiecare asigurat consultația printr-o scrisoare recomandată către CAS cu aviz de primire! S-ar revigora și serviciile poștale și n-ar fi discriminată nici populația nepricepută în ale tehnologiei! Ce mă pune pe gânduri este faptul că această fantasmagorie ministerialo-casistă se va aplica doar la mefei și la ambulatoriști. De unde înțeleg eu că doar ăștia fură! Băbăieți! Reveniți-vă cât încă mai puteți, cât încă mai puteți avea leac!”, a scris medicul Mihaela Pop pe Facebook.

