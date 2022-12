Capsula Orion a amerizat cu succes / VIDEO

După ce a petrecut peste 25 de zile în spaţiu şi a survolat la mică distanţă Luna, capsula Orion a NASA a amerizat duminică în Oceanul Pacific, marcând finalul misiunii test Artemis 1, al cărei scop a fost să pregătească întoarcere oamenilor pe Lună în anii care vin, conform Agerpres. Amerizarea a avut loc în largul insulei mexicane Guadalupe la ora 17:40 GMT.

Capsula, care nu a avut niciun astronaut la bord pentru acest zbor test, a intrat în atmosfera terestră cu o viteză de 40.000 de km/h şi a fost nevoită să suporte o căldură infernală de 2.800 de grade Celsius, adică jumătate din temperatura de la suprafaţa Soarelui.

Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7