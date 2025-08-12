Data publicării:

EXCLUSIV  Când durerea de stomac poate fi semnul unei boli grave. Explicațiile gastroenterologului Oana Dolofan (SANADOR)

Durerea de stomac, așa cum este denumită în limbajul comun, nu se referă întotdeauna strict la organul propriu-zis, ci poate desemna orice disconfort apărut în abdomenul superior, deasupra ombilicului. Deși adesea asociată cu o simplă indigestie, această durere poate semnala și afecțiuni cu potențial grav, care necesită atenție medicală imediată.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, dr. Oana Dolofan, medic gastroenterolog în cadrul Centrului de excelență în endoscopia digestivă diagnostică și terapeutică SANADOR Floreasca, a subliniat complexitatea regiunii anatomice implicate. „Durerea de stomac sau durerea din abdomenul superior, din partea abdomenului localizată deasupra ombilicului, poate avea o cauză banală, cum e indigestia, dar, din păcate, se poate asocia și cu afecțiuni severe. În această zonă a abdomenului sunt localizate mai multe organe, nu doar stomacul. Aici se găsește și ficatul cu colecistul, se găsește și pancreasul, este și o parte din intestin și chiar și inima poate da ceva dureri în acest etaj abdominal”, a explicat medicul.

Analiza detaliată a tipului de durere este esențială pentru un diagnostic corect. Potrivit dr. Dolofan, caracteristicile senzației dureroase (cum se manifestă, unde se localizează, dacă se modifică în funcție de alimentație sau momentul zilei) pot orienta medicul către cauza exactă. „Această durere poate fi ca o arsură, ca o crampă, ca o înțepătură. Poate să iradieze în umăr, poate să iradieze în spate. Există lucruri care o fac mai intensă sau care o ameliorează, cum ar fi consumul de alimente. Unele dureri sunt mai rele după ce mâncăm, altele se ameliorează. Unele dureri apar doar ziua, altele ne trezesc noaptea din somn. Unele dureri sunt acute, apar de puțin timp. Altele persistă pe o durată de săptămâni, luni sau chiar ani și sunt dureri cronice”, a detaliat specialista.

Printre cauzele acute cel mai des întâlnite, medicul menționează colica biliară, manifestare a unei afecțiuni a colecistului. Durerea apare în partea superioară a abdomenului, sub coaste, predominant în dreapta, dar poate fi resimțită și în zona sternului. „Această durere poate iradia în umăr sau în spate, apare cel mai frecvent după consum de alimente grase, de sarmale, cârnați, tocături, șnițele, ouă. Uneori se asociază cu vărsături sau cu greață. E important ca în momentul în care această durere se asociază cu febră sau cu îngălbenirea pielii, să mergem la medic pentru că poate să apară o complicație”, a avertizat dr. Dolofan.

O altă afecțiune severă este pancreatita, inflamația pancreasului, caracterizată printr-o durere de intensitate extremă, instalată brusc, cu iradiere spre spate. Întrebat de jurnalistul Val Vâlcu dacă „iradiere” înseamnă că durerea se mută dintr-o parte în alta sau este prezentă simultan pe întregul traseu, medicul a clarificat: „E o durere care se resimte în general ca o bară la nivelul abdomenului superior. Nu poți spune cu certitudine că e pe dreapta, că e pe stânga sau pe mijloc doar. Durerea din pancreatită apare mai frecvent după consum de alcool sau după consum de alimente grase, în special la pacienții cu probleme de colecist”.

Specialista a explicat și mecanismul prin care migrarea calculilor biliari poate declanșa această suferință. Colecistul, organ de mici dimensiuni situat sub ficat, concentrează bila, lichid cu rol esențial în digestia grăsimilor. „După ce mâncăm, lichidul acesta se varsă printr-un sistem de canale în intestinul subțire printr-un orificiu comun cu cel al orificiului de vărsare al pancreasului. În momentul în care o pietricică pleacă din colecist, e posibil ca acest orificiu comun să fie obtruat și în consecință pancreasul să sufere și el”, a precizat dr. Dolofan.

Medicul a atras atenția și asupra unor cauze mai puțin evidente. Apendicita, de exemplu, poate debuta cu durere în capul pieptului, urmând ca, odată cu agravarea inflamației, disconfortul să migreze în abdomenul inferior drept, zona clasic asociată acestei afecțiuni. Mai surprinzător este faptul că și un infarct miocardic poate provoca durere în etajul abdominal superior. „E bine să ne gândim la o cauză cardiacă la pacienții cu risc cardiac sau dacă avem dureri ciudate, dureri care apar după efort, este bine să ne prezentăm la un specialist pentru evaluare”, a subliniat medicul.

