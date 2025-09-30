€ 5.0783
Data actualizării: 11:44 30 Sep 2025 | Data publicării: 11:44 30 Sep 2025

EXCLUSIV Cancerul de col uterin poate fi eradicat. Ioana Stoenescu (Roche România): Avem la îndemână inovație
Autor: Ioan-Radu Gava

Screenshot 2025-09-30 112836 Foto: DC News
 

Ioana Stoenescu, Head of External Affairs, Market Access and Reputation, Roche România, a vorbit despre extinderea accesului la screening și diagnostic precoce.

Ioana Stoenescu, Head of External Affairs, Market Access and Reputation, Roche România, a fost invitată la dezbaterea „Health Forum III. Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate“, unde a vorbit despre rolul industriei farmaceutice în extinderea accesului la screening și diagnostic precoce.

„Avem la îndemână multe resurse, avem la îndemână inovație. Chiar și în ultimii ani au fost făcute foarte multe demersuri la nivel de minister, s-au dotat mai multe centre cu dispozitive de ultimă generație, avem dispozitive și medicație inovativă care poate trata boli foarte importante.

Există un obiectiv la nivelul Uniunii Europene de eliminare a cancerului de col uterin, pentru că este unul din cancerele care are în acest moment opțiunea de a fi eradicat și se estimează că economia mondială ar putea câștiga până la 30 de miliarde de dolari în următorii ani“, a explicat Ioana Stoenescu.

Unde mai trebuie lucrat în prevenția cancerului de col uterin

Ea a explicat care sunt limitările în ceea ce privește screeningul și diagnosticul cancerului de col uterin și ce trebuie făcut pentru a contribui la creșterea gradului de prevenție.

„În zona cancerului de col uterin noi am identificat o lipsă a unui mecanism total funcțional, dar avem tot ce ne trebuie și sunt doar mici ajustări care ar putea fi posibile. În acest moment, testarea HPV este inclusă în pachetele de prevenție, este finanțată, dar ea se poate face doar în regim de spitalizare de zi și spitalizare continuă, ceea ce limitează foarte mult accesul întregii populații la screening. 

Am văzut dorință din partea medicilor de familie, în schimb, laboratoarele și centrele nu pot încă deconta acest serviciu. Noi putem contribui la educație, putem contribui la conștientizare și la tot ce înseamnă educația populației spre a veni către programele de prevenție, pentru că este o nevoie foarte mare“, a conchis Ioana Stoenescu, Head of External Affairs, Market Access and Reputation, Roche România.

