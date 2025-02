Călin Georgescu, ridicat din trafic cu mandat. Bogdan Chirieac, analiza unui moment "foarte sensibil": Felul în care a fost tratat mi se pare de neacceptat

Astăzi, 26 februarie 2025, autoritățile române au desfășurat percheziții la locuințele apropiaților lui Călin Georgescu, fost candidat la președinție, și au procedat la ridicarea acestuia din trafic. Călin Georgescu a fost dus la Parchetul General pentru audieri, fiind suspectat de inițierea unei organizații fasciste și de finanțare ilegală a campaniei sale electorale.

În fața Parchetului General, s-au adunat susținători ai lui Georgescu, inclusiv soția acestuia, pentru a-și exprima solidaritatea. Liderul AUR, George Simion, a fost prezent alături de reprezentanții partidului său. Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că nu comentează anchetele procurorilor, dar a subliniat importanța prezentării de dovezi solide în fața opiniei publice, având în vedere contextul electoral și social extrem de tensionat.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat ridicarea lui Călin Georgescu într-o intervenție la România TV.

"Este un moment foarte sensibil"

„Este un moment foarte sensibil. Reacția premierului e corectă de data aceasta, să știți. Am înțeles perchezițiile de astăzi de dimineață, am înțeles că s-au găsit sume mari de bani cash care trebuie explicate, am înțeles că s-au găsit arme de foc, a căror prezență trebuie, de asemenea, explicată. Totuși, ridicarea din trafic a lui Călin Georgescu nu poate fi înțeleasă sau explicată. Trebuie să ne spună domnul procuror dacă a fost contactat telefonic Călin Georgescu și nu a dat curs invitației. A fost citat și nu a dat curs invitației domnia sa? Ce anume a impus ridicarea din trafic de către polițiști a domnului Călin Georgescu? Căzuse în sondaje Călin Georgescu și s-a gândit onorabilul Parchet să-l ridice la loc? Chestiunea aceasta trebuie neapărat explicată, să știți. Dacă s-au descoperit relații, conexiuni, bani, Rusia și așa mai departe, trebuie să vedem. Sunt îngrijorătoare informațiile publice.

Felul în care a fost tratat Călin Georgescu mi se pare de neacceptat într-un stat de drept. Ce motiv ai avut să-l oprești în trafic, în cârje fiind Călin Georgescu, și să-l târăști la Parchet? Cum a spus Marcel Ciolacu, cum va primi publicul această chestiune? Domnule, chiar dacă polițiștii au primit un mandat, acel mandat e de la un procuror, da? E în baza unor probe și a unei proceduri. Domnul procuror l-a sunat? I-a dat un mesaj? I-a trimis o citație domnului Georgescu în care să-i spună ‘matale în cârje, când puteți, veniți la Parchet. Hai să stabilim ora și vă așteptăm aici ca să ne dați niște explicații’. Încă o mențiune: adică, după ce luați din Portul Constanța un maldăr de dovezi, jos pălăria pentru DNA București sau DNA Central, îi filmați, îi fotografiați luând șpagă și așa mai departe, au fost eliberați de onorata instanță. În afară de unul, au fost eliberați restul, 20 câți au fost. Pe Călin Georgescu îl arestezi fix în momentul acesta? E cineva care să creadă că lucrurile acestea nu sunt dubioase?” a ridicat problema Bogdan Chirieac.

