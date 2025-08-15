Data publicării:

Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Vladimir Putin îi va duce în Alaska un "cadou otrăvit" lui Donald Trump.

Președintele rus Vladimir Putin îi va duce președintelui american Donald Trump „materiale istorice” menite să încadreze Ucraina ca un stat artificial, pe care i le va prezenta în timpul summit-ului lor din Alaska, a afirmat Centrul Ucrainean pentru Combaterea Dezinformării, scrie The Kyiv Independent.

Potrivit centrului, pachetul include hărți geografice menite să justifice pretențiile teritoriale ale Rusiei și agresiunea militară în curs împotriva Ucrainei.

Această afirmație vine chiar înainte de prima întâlnire față în față dintre Putin și Trump de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, discuții pe care Casa Albă le-a descris ca parte a efortului Washingtonului de a pune capăt războiului din Ucraina. Centrul pentru Combaterea Dezinformării a avertizat că Kremlinul se bazează în mod constant pe narațiuni istorice distorsionate pentru a-și justifica acțiunile, prezentând Ucraina ca fiind istoric dependentă de Rusia și tratând suveranitatea sa ca fiind ilegitimă. Putin a folosit în repetate rânduri astfel de argumente pseudo-istorice în aparițiile sale publice. Într-un interviu din 2024 cu comentatorul american de extremă dreapta Tucker Carlson, el a ținut un monolog de 30 de minute despre istoria Rusiei și Ucrainei, plin de inexactități și distorsiuni.

„Nicio realitate istorică și cu atât mai puțin fanteziile pseudo-istorice nu pot sta la baza unor pretenții teritoriale și nu justifică agresiunea armată împotriva altor țări”, a declarat Centrul Ucrainean pentru Combaterea Dezinformării.

Ce ar presupune, de fapt, un acord de pace

 

Trump a numit discuțiile din Alaska o întâlnire „de tatonare” și a promis, în timpul unei convorbiri telefonice din 13 august cu președintele Volodimir Zelenski și lideri europeni, că va face din încetarea focului una dintre prioritățile sale în discuțiile cu Putin.

Președintele american a sugerat, de asemenea, că orice acord de pace ar necesita ca ambele părți să facă un „schimb” de teritorii, o poziție care a stârnit îngrijorare la Kiev și în capitalele europene. Nu a fost precizat ce se înțelege exact prin „schimburi de teritorii”. Rusia a anexat ilegal Crimeea ucraineană în 2014, urmată, în 2022, de părți din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporijjea și Herson, după organizarea unor referendumuri false.

O sursă din Biroul Președintelui Ucrainei a declarat anterior pentru Kyiv Independent că propunerea Moscovei ar presupune ca Kievul să se retragă din părțile controlate de Ucraina ale regiunilor parțial ocupate Donețk și Luhansk, în schimbul retragerii ruse din părți ale regiunilor Sumî și Harkiv.

Putin ar fi cerut, de asemenea, ca Ucraina să se retragă din părțile controlate de Ucraina ale regiunilor parțial ocupate Herson și Zaporijjea și să accepte o interdicție privind aderarea la NATO ca precondiție pentru pace.

Aceste cereri, reiterate în timpul negocierilor de pace Ucraina–Rusia de la Istanbul, au fost respinse ferm de Zelenski, care insistă asupra unei încetări a focului ca prim pas către negocieri — o poziție susținută de partenerii europeni ai Ucrainei.

